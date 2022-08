Isten csodát tud tenni: nem hajlandó elengedni 17 éves agyhalott lányát az édesanya

Egy 17 éves lány édesanyja, akit súlyos kagylóallergiás roham után agyhalottnak nyilvánítottak, nem hajlandó feladni a reményt, hogy lánya felébred, miután a kórház megtagadta az életfenntartó kezelést.

Az NBC News szerint az Indianapolisban élő Treasure Perry július 23-án éttermi munkája során allergiás reakciót kapott a kagylók miatt. Eszméletlenül szállították kórházba, ahol az orvosok hiába tettek meg mindent érte, augusztus 2-án agyhalottnak nyilvánították. Édesanyja, Angela Kosarue nem hajlandó feladni a reményt, hogy lánya felébred, és nem engedi lekapcsolni a létfenntartó gépekről.

"Isten csodát tud tenni"

- mondta az asszony, aki elmesélte, hogy Treasure pupillái reagálnak a fényre szerinte és egy-két másodpercre meg tudja szorítani az anyja kezét.

"Nem akarom feladni. Még mindig nem. Kimerítettem minden lehetőségem, de a végsőkig küzdeni fogok érte” – mondta az NBC Newsnak. Az anya abban hisz, hogy valaki csak akkor hal meg, ha leáll a szíve. A lányáé azonban még ver.

Az anya perre ment és távoltartási végzést harcolt ki, így a kórház a határozat értelmében nem kapcsolhatta le a lány létfenntartó gépeit. Egy másik bíró szerdán azonban hatályon kívül helyezte ezt és utasította az anyát, hogy keressen egy másik helyet a lányának, vagy a kórháznak jogában áll lekapcsolni a gépeket. Kosarue azonban azt mondta, hogy nehézségekkel kellett szembenéznie, amikor megpróbált másik kórházat találni, mivel Treasure-en nem végeztek tracheotómiát – ahol egy kis lyukat csinálnak a torkán, hogy megkönnyítsék a légzést. A Riley Kórház megtagadta az eljárás elvégzését, mivel a 17 éves lány klinikailag meghalt.

A lány nagynénje, Skylee Kosarue azt mondta, hogy a család „soha nem fog lemondani róla”, és azt állította, hogy „az orvosok cserbenhagyták őt és minket”.

„Nehéz elhinni, hogy azok ellen harcolunk, akiknek meg kellene őt menteniük” – írta Facebook-oldalán, ahol azt is állította, hogy az orvosok nem adják már be a gyógyszereket sem a lánynak és a táplálékot is csökkentették, hogy legyengüljön.

„Az élet soha nem lesz már ugyanolyan nélküle. Egyszerűen nincsenek szavaim. Senki sem tudja, mennyire fáj ez. Jelenleg senki sem érzi a fájdalmam"

- mondta a nagynéni.