Komoly figyelmeztetés az időjárással kapcsolatban, ez sokakat érint

Hétvégére várhatóan komoly fordulat következik be a hazai időjárásban. Nem csak a hőmérséklet esik több, mint tíz fokkal, de viharos időre is számítani kell.

A legnagyobb probléma abban van, hogy az eddigi rendkívül erős hőhullám folyamatosan és erősen megterhelte a szervezetet, ami főleg az időjárás érzékenyekre volt kimerítő. Ez a drasztikus változás, a jelentős hőmérséklet csökkenés, az erős hidegfronti hatás, a komoly viharok jelentős alkalmazkodást kívánnak, amit ez kifáradt szervezet sokkal nehezebben tud probléma nélkül megoldani

– mondta a Borsnak dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteoklinika igazgatója.

Fotó: Szigeti Zsolt/MTI

A frontérzékenyek még a „szokásosnál” is erősebb tüneteket tapasztalhatnak.

Most a melegből és hidegből is a negatívumot kapjuk. Az jó dolog, hogy a hőterhelés megszűnik, csak erre hidegfronti hatás jön. Ezt még tudatosan is érzékeljük, de van amit nem, de hatnak.

Megnő a keringési panaszok száma, ebből súlyos problémák is lehetnek, nőhet a trombózisok, az infarktusok, strokok száma. Fokozottabban fordulhatnak elő vérnyomás ingadozások. Ezért érdemes több figyelmet fordítani a családtagokra és akár a szomszédokra is. A balesetek száma is megnőhet a figyelmetlenségek, az agresszívebb magatartások, a lelassult reflexek miatt. Ami szerencsés ebben a helyzetben, hogy hétvége lesz, és ez így könnyebben elviselhető, mintha hétköznapi munkanapokon történne. És még egy jó tanács, Mivel nagyobb viharok is várhatók, annak ellenére, hogy a hőség megszűnik, hosszabb túrát ne tervezzünk, és a viharokban ne menjünk a szabadba, nehogy leszakadt ágaktól szenvedjünk sérüléseket – figyelmeztet dr. Pintér Ferenc.