Energiaválság: Brutális rezsiszámlákra számítanak a britek, negyede azt tervezi, nem fűt idén télen

Az Egyesült Királyságban végzett reprezentatív felmérés szerint ezen a télen négy felnőttből egy kénytelen lesz lekapcsolni a fűtést, az egekbe szökő energiaárak miatt. Az angol piackutató cég, a Savanta ComRes felmérése azelőtt készült, mielőtt az országos energiafelügyeleti hatóság energiaár emelést jelentett be. A kutatás 2000 felnőtt megkérdezésén alapul, melynek fókuszában az állt, hogy a válaszadók hogyan kezelnék a növekvő energiaszámlák árát.

A felmérésben résztvevők 23 százaléka azt mondta, hogy egyáltalán nem kapcsolja be a fűtést, azonban a 18 év alatti gyermekeket nevelő szülők körében ez az arány már 27 százalékot ért el. Tízből hét válaszadó jelezte, hogy kevesebbet kapcsolná be a fűtést, míg minden tizedik megkérdezett azt mondta, akár hitelt is venne fel az egekbe szökő energiaárak miatt.

A július 29. és július 30. között végzett közvélemény-kutatásból az is kiderül, hogy a 18 év alattiak szülei egyre nagyobb valószínűséggel terhelnék hitelkártyájukat az emelkedő energiaszámlák miatt. 33 százalékuk tenne így, míg az országos átlag 23 százalék - számolt be ról a Sky News.

Fotó: Pixabay

A brit energiaárak októbertől nyolcvan százalékkal, egy átlagos háztartás esetében 3549 fontra ugranak, ami tovább súlyosbítja a megélhetési válságot, és szívszorító döntésekre kényszeríti az embereket (egy font 483,76 forint). A Liberális Demokraták megbízásából készített felmérés eredménye szerint a felnőttek 23 százaléka mondta azt, hogy nem fogja télen bekapcsolni a fűtést vagy kénytelen lesz hitelkártyával fizetni a számlákat.