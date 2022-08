Elárulta a hosszú élet titkát a 100 éves Judit néni

Nagyon keveseknek adatik meg az, hogy egy évszázadon át éljenek, a mezőmegyeri Kovács Mihályné Zsiros Judit néni azonban épp a minap ünnepelte századik születésnapját. A hölgy a BEOL-nak mesélt az életéről.

Első férje, Járosi Pál még a második világháborúban szolgált Orosházán, katonaként. Sűrűn leveleztek egymással, mígnem 1944 októberében hősi halált halt: a szovjetektől kapott halálos lövést. Judit néni fia, Pál így nem ismerhette édesapját. Az ekkor 22 éves nő egy tanyára menekült Békéscsabáról, a bombázások elől. Második férjével, Kovács Mihállyal ötven évig éltek házasságban. A helyi kötöttárugyárban ismerték meg egymást, ahol Judit néni varrónőként dolgozott.

– Édesanyám nagyon szeret beszélgetni, sokat van a teraszon. Igaz, hogy már nem lát olyan jól és a mozgásával is vannak problémák, az egészsége rendben van és szellemileg is teljesen friss, pontosan emlékszik az eseményekre - mesélte Judit néni fia, Pál.

– Semmit nem felejtettem el az elmúlt évtizedekből. 70 éves koromig engem orvos nem látott, most is egyedül a vérnyomásomra szedek gyógyszert - tette hozzá fiatalos lendülettel az ünnepelt.

Varga Tamás, Mezőmegyer alpolgármestere és dr. Kiss Gyula, a település aljegyzője köszöntötték Kovács Mihálynét. Judit néni mellől egy pillanatra sem mozdult dédunokája, Luca Fotó: Bencsik Ádám

Judit néninek fiától, Páltól két unokája született, de már egy 4,5 éves dédunoka is a családot gyarapítja. A hölgy a gyerekénél és menyénél lakik Mezőmegyeren, de a Békéscsabán élő rokonok is rendszeresen látogatják. Judit néni azt is elárulta, mi a hosszú élet titka.

Ez pedig az, hogy szerényen, megelégedetten kell élni.

A születésnapos sajnálkozott is amiatt, hogy a mai emberek mindent és azonnal szeretnének elérni, megkapni. Szerencsésnek tartja magát, hogy elkerülték a betegségek és úgy gondolja, teljes volt az elmúlt száz éve.