Drámai ütközés a Pesti úton: magát hibáztatta a balesetért a remegő unoka

Az idős férfi és 11 éves unokája éppen a Pesti útra kanyarodtak ki Daewoojával, a nyugdíjas azonban nem vette észre az elsőbbségadás kötelező táblát, így egyenesen nekirohant az úton haladó Suzukinak, ami a Daewoo bal oldalának csapódott, ettől a kocsi keresztbe fordult, és a kereszteződés közepéig sodródott, itt állt meg végül - írta a Budapest Környéke.

A lap úgy tudja, hogy a Suzukit egy fiatal nő vezette, aki azonban nem volt bekötve, így valósággal kifejelte a szélvédőt, az erősen vérző fejű nőn pedig a szemtanúk és a mögöttük érkező autósok próbáltak segíteni.

Szerencsére férfi utasa használta a biztonsági övet, így ő sérülés nélkül úszta meg a balesetet, míg a sofőrt kórházba kellett szállítani.

Szerencsére a másik kocsiban ülő nagypapa és unokája is be voltak kötve, és bár az idős férfi ajtaja beszorult, és csak jobb oldalon tudott kikecmeregni az autóból, végül mindenki önerőből szállt ki a Daewooból. Végül azonban a nyugdíjast is kórházba vitték: az ő mellkasát ugyanis olyan erővel rántotta meg a biztonsági öv, hogy megfigyelésre beszállították.