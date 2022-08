Brutálisan emelkedik a gáz és az áram ára Ausztriában

Főhet a feje a bécsi családoknak, hiszen náluk nemcsak rezsicsökkentés nincs, hanem drasztikus áremeléssel kell szembenézniük az embereknek. 36 euróval (14.400 forinttal) emeli az áram és 60 euróval (24 ezer forinttal) a földgáz árát az ottani szolgáltató, a Wien Energie. A cég ezért meglepő módon hűségkampánnyal igyekszik megtartani ügyfeleit: azoknak, akik a legrégebben vásárolják az energiát a Wien Energie-től, az áramáremelés háromnegyedét és a gázáremelés felét elengedik az ORF szerint.

Egyre többször találkozhatnak hideg radiátorokkal az osztrákok, mert nagy mértékben emelik a gáz árát Fotó: Shutterstock

Előrehozott emelés - mindent a lakosság nyakába!

Az áremelést eredetileg csak 2023. január 1-jén szerették volna életbe léptetni, de a szolgáltatókat összefogó Energieallianz Austria (Osztrák Energiaszövetség) közleménye szerint az osztrák villamosenergia-árindex 250 százalékkal, a gázárindex pedig 320 százalékkal emelkedett.

– Háromszor annyit fizetünk egy köbméter gázért, mint egy évvel ezelőtt. Jelentősen többet fizetünk az áramért, két és félszer annyit, mint tavaly ilyenkor. Így a Wien Energie is nagyon megszenvedi a jelenlegi helyzetet – mondta Michael Strebl, a cég ügyvezető igazgatója. A politikusokat is megosztja a brutális emelés. – Amíg a szövetségi kormány mindent megtesz, hogy segítse az embereket, Bécsben az ellenkezőjét teszik. A városvezetésnek kell elvinni mindenfajta felelősséget – jelentette ki Karl Mahrer, az ÖVP párt tartományi pártelnöke.

A Wien Energie és a városi közművek 2021-ben 1,2 milliárd eurós (480 milliárd forintos) nyereséget értek el. Ez minden bécsinek 600 eurót (240 ezer forintot) jelent, amit haladéktalanul ki kell számukra fizetni!

– húzta alá Dominik Nepp, a bécsi FPÖ párt vezetője.

Főhet az osztrák családok feje a rezsiszámlák kifizetésekor Fotó: Shutterstock

Más tartományokban is emelnek, évente kétszer is

Nemcsak Bécsben, hanem Ausztria más tartományaiban is emelkednek a rezsiköltségek. Alsó-Ausztriában az EVN szolgáltató a bécsihez hasonló mértékben növeli az áram és a gáz árát. Itt valamivel több, mint 100 eurót (40 ezer forintot) kell havonta kigazdálkodniuk a családoknak. Azok viszont, akik a vállalat ügyfélportálján regisztrálnak, e-mailben kapják a számlát és csoportos beszedési megbízást választanak, akár 17 százalékos kedvezményt is kaphatnak az áramárból. Az EVN idén januárban már emelt a villany árán, februárban pedig a gáz is drágult. A szolgáltató azt tervezi, 2023-tól évente kétszer, áprilisban és októberben fog változtatni – nagy valószínűséggel tovább emelni – a rezsidíjakon, írja az ORF.