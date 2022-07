Több megyére riasztást adtak ki, jégeső is eshet

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat - írta a katasztrófavédelem.

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

A riasztások által érintett területeket, járásokat a met.hu-n elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

A középső és a keleti megyékben alakulhat ki zivatargóc. A késő délutáni, esti óráktól az érkező hidegfront hatására előbb a Dunántúl nyugati felén aktivizálódhat a légkör, majd az éjszaka folyamán a Dunától keletre is egyre nagyobb területen erősödhet a zivatarhajlam. Az erősebb cellákat viharos (ált. 65-85 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően ~1-3 cm) és intenzív csapadék (~10-20 mm) kísérheti. Az érkező hidegfront mentén a késő délutáni órákban a nyugati határvidéken alacsony valószínűséggel heves zivatar is kialakulhat erősen viharos (90-95 km/h-t meghaladó) szélrohamok kíséretében. Szombaton a csapadékhajlam átmeneti csökkenését követően a késő délelőtti óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismét fokozódik a zivatartevékenység: a cellákhoz főként felhőszakadás (> 30-40 mm-t meghaladó csapadék), valamint viharos széllökések (> 70-85 km/h) társulhatnak, de jégeső (ált. ~1-2 cm) is előfordulhat. Elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén heves zivatarokra is lehet számítani akár 50 mm-t meghaladó csapadék, illetve erősen viharos (> 90-95 km/h) széllökések kíséretében.