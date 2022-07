Titokban készültek bajtársai a magyar tűzoltó esküvőjére, hihetetlen, mivel lepték meg

Tizenegy szerelmes év után mondta ki az igent egymásnak 2022. július 24-én, vasárnap Molnár Lajos és gyönyörű párja, Edina. S bár a tűzoltó férj még csak négy éve szerelt fel, el sem tudta volna képzelni esküvőjét bajtársai, barátai nélkül.

Fotó: Facebook

Már amikor párommal beszéltünk a nagy napról, akkor tudtam, hogy igazi tűzoltó esküvő és lagzi lesz

– kezdte Molnár Lajos, a Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Örs őrmestere. - Mert ez a hivatás olyan, hogy itt a bajtársak barátok is lesznek, legalábbis az én csapatomban ez így van. Így természetes, hogy ők is hivatalosak voltak a menyegzőre. Mint ahogy az is természetes volt, hogy én is, ők is díszegyenruhában leszünk és lesz sziréna. Nagyon megható volt a tisztelgésük, mint ahogy az is, hogy Orosz Péter parancsnok titokban a laktanyában gyakorolt a többiekkel az esküvőre.

Tiszteletadás mellett kelt egybe a pár Fotó: Facebook

Régi álom

Az őrmester azt is elmesélte, hogy évekig más szakmában dolgozott, amikor úgy érezte meg kell valósítani gyermekkori álmát.

- Ezért van az, hogy én nem a kezdetektől, hanem négy éve szereltem fel. De nem bántam meg, sőt! Szenvedélyesen szeretem a munkámat, ahogy itt mindenki. Így nagyon örültem, hogy ahogy az esküvőn, úgy a lagziban, és az éjszakai szertartáson is velem voltak a bajtársaim, barátaim.