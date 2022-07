Érdemes lesz a Mozi+-ra kapcsolni

Július 11-én hatodik születésnapját ünnepli a Mozi+, a TV2 Csoport első filmcsatornája. A közkedvelt kábelcsatorna, amely a nap 24 órájában garantál felhőtlen szórakozást az egész család számára, már indulása első hetén is sokakat vonzott a tévékészülékek elé, és utána is minden évben a kábelcsatornák élmezőnyébe tartozott. A nagysikerű tévépremiereknek és közönségkedvenc filmeknek köszönhetően 2022-ben pedig voltak olyan napok, amikor - a két fő kereskedelmi csatornát is megelőzve - a Mozi+-t választotta a legtöbb néző, és ezzel elnyerte a nap legnézettebb csatornája címet a 18-59 és a 18-49 évesek körében is (teljes nap, SHR%).*



2016-os indulását követően a Mozi+ 2021-ben teljes napon már a legnézettebb kábelcsatorna volt mind a 18-59 éves, mind a 18-49 éves nézők körében, ami az egész napot átívelő változatos filmkínálatnak is köszönhető.

A Mozi+-t már tavaly is csupán a két fő kereskedelmi csatorna, a TV2 és az RTL Klub tudta megelőzni az éves csatornatoplistán, ráadásul a hasonlóan filmes profilú vetélytársát, a Film+ csatornát mindkét korcsoportban jelentős fölénnyel utasította maga mögé. A csatorna idén még tovább emelte a tétet, hiszen 2022-ben a Mozi+-nak nemcsak teljes napon sikerült megőriznie vezető pozícióját, hanem már főműsoridőben is első helyet tudott bezsebelni a kábelcsatornák versenyében, mindkét korcsoportban.



2022 eddig eltelt részében teljes napon átlagosan a 18-59 éves nézők 4,0%-a, főműsoridőben pedig ugyanezen korcsoport 3,9%-a választotta a Mozi+-t, így mindkét esetben jelentős különbséggel múlta felül fő konkurensét, a Film+ csatornát (Film+ teljes nap és főműsoridőben is 3,4% SHR). A filmek kedvelői a nap folyamán mindig izgalmas és szórakoztató filmekkel találkozhatnak. Az idei év egyik legnagyobb sikere például a 2022. január 9-én este kilenc órakor kezdődő Halálos iramban 7. című film volt, amely 154 ezres nézettséggel 9,1%-os közönségarányt mondhatott magáénak a 18-59 éves nézők körében, de hasonlóan sok nézőt vonzott a január 2-án 19 órás kezdéssel vetített A mestergyilkos: Feltámadás című film is, amit ebben a korcsoportban 150 ezren követtek figyelemmel.

A Mozi+ júliusban is mindenre HAT, és születésnapjának havában is jobbnál jobb filmekkel lepi meg a nézőket.

Az egész hónapos ünneplés nyitányaként, július 2-án este 21 órától jön a Terminátor: Sötét végzet, amely a filmszéria hatodik epizódja. A Tim Miller rendezte moziban olyan színészek köszönnek vissza a képernyőről, mint Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna vagy Diego Boneta. Ezután érkezik következő hét pénteken 21 órakor a Fehér Pokol című amerikai thriller-kalandfilm, amely Ian MacKenzie Jeffers Ghost Walkers című novellája alapján készült. Az Alaszkában dolgozó John Ottwaynek (Liam Neeson) a hazaúton lezuhan a repülőgépe, és a balesetet mindössze nyolcan élik túl. A túlélőknek nemcsak a hideggel, de az őket üldöző vérszomjas farkasokkal is meg kell küzdeniük.



Másnap, szombaton szintén 21:00-tól a Jurassic World-öt nézhetjük meg, amely a sorozat negyedik, látványos és torokszorítóan izgalmas része, és amelyben Steven Spielberg producerként tér vissza. Szintén ezen a hétvégén, vasárnap a Vörös verébbel folytatódik a sor 21:20-tól. Az amerikai kémthrillerben egy orosz titkosügynök nőnek (Jennifer Lawrence) egy CIA ügynökkel kell kapcsolatba lépnie, egy besúgó kilétének felgöngyölítése miatt. Az ünneplés a következő héten is tart, a Mozi+ a gondolataidra is HAT! Szerdán 21 órától országos TV premierrel érkezik a Veszélyes című amerikai akció-thriller. A 2021-ben bemutatott filmben egy jobb útra tért, bűnös múltú pszichopata (Scott Eastwood) egy távoli szigetre utazik, hogy bátyja halálának rejtélyét felderítse, ám kis idő elteltével más dolgokkal kell szembenéznie, mint amikre számított. A borzongás hétvégén is folytatódik, szombaton 21 órától kerül képernyőre A múmia (2017) Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis és Russell Crowe főszereplésével. A rendező, Alex Kurtzman azután választotta ki Sofia Boutellát a múmia szerepére, hogy látta a Kingsman - A titkos szolgálat című filmben.



A Mozi + az érzelmekre is HAT, július 21-én, csütörtökön 21:00-tól jön az Everly: Gyönyörű és életveszélyes. A szépséges Salma Hayek főszereplésével látható moziban a prostituáltat alakító főhősnő a közismert japán gengszter szeretője. A férfi miután megtudja, hogy a nő a rendőrség informátora lett, végezni akar Everlyvel.



A sort pedig mivel zárhatnánk, minthogy egy klasszikussal. Alien filmrajongók figyelem! Július 30-án szombaton is érdemes lesz a Mozi+ -t választani, érkezik az Alien: Covenant Ridley Scott rendezésében.