Roham indult a kályhákért és a kandallókért

A rezsicsökkentés módosításáról szóló múlt szerdai kormánybejelentés után mindenki számolgatott és rájött, hogy vége a nyolcasra tekert radiátornak, ami éjjel-nappal ontja a meleget. Ráadásul egy fatüzelésű kályha, kandalló nomád romantikája jó érzés, és az általa adott meleg hőérzete is sokkal jobb, ám a legütősebb érv, hogy gazdaságosabb, mint egy gázzal működő radiátor, vagy konvektor. Már a bejelentés másnapján előkerültek az eldugott vaskályhák, illetve ezzel együtt megrohamozták a boltokat.

Fotó: Shutterstock - A kályhameleg utánozhatatlan

Kandallót mindenkinek

Ki gondolta volna a közel 40° C fokos hőségben, hogy elfogynak készletről a kályhák – mondta a Borsnak László, aki az egyik nagy barkácsáruházban dolgozik és aki arról is mesélt, hogy tavaly ilyenkor a ventilátorok és persze a légkondik fogytak veszettül, most meg után kellett rendelni vaskályhából, kandallóból. A legolcsóbb 70 ezer forint, de árulunk félmilliósat is, télen... De most csak két -féle van, amiből tudunk rendelni.

Cserépkályha forradalom

De nem csak a vaskályhák térnek vissza, hanem a cserépkályhák is. Sok régebbi lakás van, ahol ugyan nem bontották le, de évtizedek óta nem használták. Ezeket a kéménnyel együtt tisztítják ki, ellenőrzik, biztonságos-e a használata. Sőt, a nagyobb bérlakásokban, kertes házakban most építtetnek.

– Nálam egy helyszíni felmérés új építésnél, átrakásnál 10- 25 ezer forint – kezdte Tibor, cserépkályhaépítő mester, aki elmondta, hogy elképesztő ütemben telik be a naptára, van, aki csak tisztítást kér, ám rengetegen építtetnek újat, ezeknek az ára a 400 ezertől egészen a csillagos égig elér. De az biztos, hogy nagyon megéri az árát, az elmúlt években egyébként is megnőtt a megrendelések száma, azonban, ami most van az brutál. Két-három éven belül visszajön a befektetési összeg és teljesen más a melegérzete.

Fotó: Shutterstock - Néhány nap alatt divatba jöttek a cserépkályhák

Kapkodnak a tüzelőért is

Értelemszerűen megnőtt a kereslet a tűzifáért és a szénért is. A nyáron általában csendes forgalommal bíró Tüzépeket egyre többen keresik fel, hogy felkészüljenek a télre. A legtöbb telephelyen 350 százalékkal megnőtt a forgalom.