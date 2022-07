Németh Szilárd: A nagycsaládosoknak igényelniük kell a további kedvezményt

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos arra kérte a nagycsaládosokat, hogy a kormányhivatalokban igényeljék a rezsicsökkentés által számukra biztosított további gázárkedvezményt, ugyanis az nem jár automatikusan -írja a Ripost.

Az átlagfogyasztás mértékéig minden magyar háztartásban, magyar családnál fennmarad a rezsicsökkentés – emlékeztetett a kormánybiztos. A gáz esetében az átlagfogyasztás 1729 köbméter, az áramnál 2523 kilowattóra évente – tette hozzá. Szavai szerint eddig a rezsicsökkentett határig az átlag fogyasztásúak kétmillió 175 ezer forintot tudnak megspórolni.

Németh Szilárd pénteken a közmédiának nyilatkozva elmondta: a nagycsaládos gázfogyasztási kedvezményt három- és az annál több gyermekes családok vehetik igénybe. Ismertetése szerint a háromgyerekesek esetében az éves 1729 köbméteren túl további 600, négygyermekesektől felfelé pedig minden gyermek után még 300 köbméterrel nő a kedvezményes sávhatár. Tehát a nagycsaládos kedvezményes sávhatárig köbméterenként 102 forintot kell fizetniük, a piaci ár, 1020 forint tizedét.

Példaként említette, hogy egy háromgyermekes család a nagycsaládos kedvezménnyel további 550 ezer forintot, a négy gyermeket nevelők plusz 875 ezer forintot, az ötgyermekesek pedig további 1 millió 100 ezer forintot tudnak megtakarítani.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a nagycsaládosoknak eddig is jártak kedvezmények, azonban ezeket „nagyon kevesen vették igénybe, hiszen korlátlan volt a rezsicsökkentés mindenki számára". Tájékoztatása szerint a 300 ezer magyar nagycsaládosból eddig 26 ezer család igényelte ezt a kedvezményt.

A nagycsaládosoknak járó kedvezményt a kormányhivatalokban, kormányablakokban kell igényelni, ahol megtalálhatóak az igénylőlapok – tájékoztatott.

Az igénylőknek magukkal kell vinniük a legutolsó gázszámlájukat és a szolgáltatási szerződésüket, és a kedvezményt csak az a szülő veheti igénybe, akinek a nevére szól a gázszámla – hívta fel a figyelmet Németh Szilárd.

A magyar kormány számára továbbra is a legfontosabb a rezsicsökkentés megőrzése – szögezte le a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Németh Szilárd felhívta a figyelmet arra, hogy az elhúzódó háborús válsághelyzet, az elszabadult infláció, a megszakadó ellátási láncok és az Európát sújtó „brutális” energiaválság közepette kell megőriznie a magyar kormánynak a rezsicsökkentést.

Az áram- és a gázfogyasztás tekintetében viszont tenniük kellett egy lépést, de itt is – mint kiemelte – fennmarad a rezsicsökkentett ár. A villanyért 2523 kilowattóra éves fogyasztásig 1 kilowatt/óra áramot 36 forintért kapnak a magyar emberek. E fölött 70 forint 10 fillér az áramfogyasztás ára – ismertette az árakat a kormánybiztos, megjegyezve: ha a baloldal által javasolt piaci mechanizmus lenne érvényes, akkor 268 forint felett lenne az áram ára.

A kormánybiztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a csökkentett árat azért tudják biztosítani, mert működik a paksi atomerőmű, amely nagyon olcsón és biztonságosan biztosítja a villamos energiát a magyar lakosság számára. Ha pedig már Paks–2 is meglenne, még kedvezőbb áron lehetne biztosítani az áramot a magyar emberek számára – emelte ki.

A gázfogyasztás tekintetében viszont – mint Németh Szilárd elmondta – nem tudtak ekkora kedvezményt tartani, de itt is megőrizték a rezsicsökkentést. Itt az átlagfogyasztásig 102 forint a köbméterenkénti ár. Az átlagfogyasztás felett 747 forint a gáz köbméterenkénti ára, miközben a valós, piaci ár 1020 forint lenne köbméterenként.

Németh Szilárd azt mondta: a magyar gáztározók feltöltöttsége meghaladja az európai átlagot, és a magyar kormány – köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is – azon dolgozik, hogy a magyar lakosság energiaellátása biztosított legyen.

A most bejelentett új rezsiszabályokkal is minden magyar családot, minden magyar nyugdíjast véd a rezsicsökkentés, bármit is állít a baloldal – tudatta közleményében a Fidesz.

Az a baloldal beszél most, amelyik már a kezdetek óta ellenezte a rezsicsökkentést és azóta is az eltörlését követelik. A baloldal a háború és az energiaválság közepette is arról beszél, hogy a rezsicsökkentés „hülyeség”, és hagyni kellene, hogy az egekbe emelkedő piaci árat fizessék az emberek.

A most bejelentett új rezsiszabályokkal is minden magyar családot, minden magyar nyugdíjast véd a rezsicsökkentés. Egy átlagos fogyasztású család ezután is a valós piaci ár hetedéért kapja meg az áramot, és a valós piaci ár tizedéért a gázt. A rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően egy átlagfogyasztású család ezután is havi 181 ezer forintot, éves szinten 2,175 millió forintot spórol meg. A rezsicsökkentés fenntartása Európában egyedülálló intézkedés.

Ennek kapcsán az Alapjogokért központ is kiemelte friss bejegyzésében: „Gyurcsányék sohasem támogatták a rezsicsökkentést!”

A 2010-es kormányváltáskor Magyarországon volt a legmagasabb az áram és a földgáz ára az EU-ban. Ennek oka az volt, hogy a balliberális kormányok szerelmesek voltak a világpiaci árakba. Ráadásul Gyurcsány (nem lesz gázáremelés) Ferencék csak 2008-ban négy, összesen pedig több mint egy tucat alkalommal emelték meg a rezsiköltségeket, ígéreteikkel ellentétben – írta az elemzőközpont.

Arra is emlékeztettek: amikor 2013-ban a Fidesz–KNDP a rezsicsökkentés bevezetéséről döntött, a balliberálisok bírálták és elutasították a magyar lakosság terheit jelentősen csökkentő lépéseket. Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, Vadai Ágnes, Varju László, Dorosz Dávid, Hiller István, Szabó Tímea és még sok más ellenzéki politikus nem szavazta meg azokat a törvénymódosításokat, amelyeknek köszönhetően 2018-tól utolsókból elsők lettünk: a döntéseknek köszönhetően Magyarországon lett a legalacsonyabb a rezsiköltségek mértéke.

A rendkívül népszerű intézkedést a kétharmados pofonok sorát elszenvedő baloldali politikusok rendre kritizálták a későbbiekben is: Márki-Zay Péter ostobaságnak, Karácsony Gergely átverésnek, Donáth Anna igazságtalannak, Gyurcsány Ferenc pedig – megcsillogtatva intellektuális képességeit – hülyeségnek nevezte a több millió magyar ember életét megkönnyítő intézkedéseket. Talán ezért sem meglepő, hogy a balliberális ellenzék – élükön Tordai Bencével – úgy gondolja most is, hogy: „Rá lehet engedni a tényleges piaci árakat a lakosságra…”