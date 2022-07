Porig égett egy csuklósbusz Kispesten: „Azt hittem, hogy itt végünk lesz”

Robbanásokra riadtak szombatra virradóra a Kispest egyébként csendes utcáiban lakók. Sokan megijedtek, nem tudták mire vélni a hangos durranásokat. Kiderült: a BKK népszerű 950-es éjszakai járata gyulladt ki, nyolcvan ember utazott rajta.

Nyolc méterre csaptak fel a lángok Fotó: BM Katasztrófavédelem

Egymást segítették le a buszról az utasok

Hajszálon múlt, hogy nem történt tragédia, egy idős nénit például az egyik fiatal utas segített le a buszról, ami utána már hatalmas, nyolcméteres lángokkal égett – derült ki a legnagyobb közösségi háló Kispest csoportjában. A tűzoltók habos sugarakkal oltották a kigyulladt járművet, de addigra már porig égett. Az internetes csoportban több utas is leírta mit érzett.

„Bennem volt, lehet, hogy itt végünk lesz”

Hát én a népliget óta elkezdtem fura szagra felfigyelni először azt hittem, hogy a telefonom forrósodott fel nagyon, de nem

– írta Dani. – Nagyjából a gumi kidurranása előtt 10 perccel mar égett szagot lehetett érezni. Aztán kb. a Lidlnél durrant egyet, nyomtam vészjelzőt, előre ordítottam, hogy meg kellene állni mert ennek nem lesz jó vége, ja és még egy autós vagy tehergépjárműs is dudált, hogy valami baj van. És soha nem volt még ilyen érzésem, de amikor először durrant akkor bennem volt az, hogy lehet itt végünk lesz…

A busz teljesen kiégett Fotó: BM Katasztrófavédelem

A füstölő busz sofőrje végül a következő megállóban szabályosan megállt. Hogy mitől gyulladt ki a busz, azt még nem lehet pontosan tudni, vizsgálják. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) azonban úgy véli, elektromos hiba vezethetett a tragédiához:

„Ez nem gázbusz. A robbanás pl. a légtartály lehetett. Ez a kocsi is a 2-es metró felújításához 2004-2006 között vett 150 db-os Volvo flotta tagja, amelyből már több is leégett. Agyonhasznált kocsikról van szó, amelyeket már régen le kellett volna cserélni” - írták a Facebook-on.