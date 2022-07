Elfajult a házibuli Szabolcs megyében, élet-halál közt lebeg a férfi

Nem tudni, túléli-e a többszörös gázolást a férfi, akit két hónapja egy ismerőse egyszerűen elütött egy házibuliban. A Szabolcs megyei Kállósemjénben, egy családi házban többen is együtt szórakoztak, amikor a két férfi összeveszett, majd verekedés pattant ki. Ekkor a gázoló megkérte édesanyját, hogy menjen érte a szomszéd faluból, ő teljesítette a kérést, de amikor megérkezett, a kocsit nem zárta be. Ebbe pattant be a férfi, és részegen, nagy gázzal elcsapta a másikat az udvaron. Ezután még azt is megvárta, hogy vitapartnere felálljon, és hátratolatás után újra nekiment és falhoz szorította.

Mindez két hónapja történt, az elütött férfi életveszélyesen megsérült, azóta is kórházban küzdenek érte az orvosok.

A férfi testvére a Tényeknek azt mondta, egyelőre nem lehet tudni, hogy túléli-e testvére az esetet.

„Nem tudjuk, hogy életben marad-e, az orvosok azt mondják a tüdeje összeomlott” - mondta a férfi.

A férfi ellen emberölési kísérlet miatt nyomoznak, amiért akár 15 év börtönt is kaphat.