Elárulta csodás alakja titkát a műsorvezető

Ivett tapasztalt műsorvezetőnek számít. 2017-ben kezdte el a tévézést, amikor gyakornokként kapott állást az Echo TV-nél. A legalsó lépcsőfokról indult, szerkesztők keze alá dolgozva sajátította el a szakma csínját-bínját.

Teher alatt nő a pálma

– A sportszerkesztőségben kezdtem, majd amikor összeolvadt a két tévé, szerkesztő-riporterként és hírolvasóként dolgoztam.

„Tavaly szeptemberben pedig megkaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy a Radar egyik műsorvezetője lehetek. Szerencsésnek mondhatom magam, mert gyakornokként maximális támogatást kaptam a nálam tapasztaltabb kollégáktól. Mindig meghallgatták a kérdéseimet, segítettek eligazodni ebben a világban, amiért azóta is nagyon hálás vagyok„ – mondta el a Metropolnak Budai Ivett.

Azt Ivett sem tagadja, hogy a média világa kihívásokkal teli, sokszor pedig több elfoglaltsággal jár, mint akár egy irodai munka. A gyakornok évei alatt azonban megtanulta kezelni a pörgést.

– A kedvenc mondásom, amit gyerekkoromban a nagymamám is sokat mondogatott nekem, hogy „Teher alatt nő a pálma”. Ez a mondat azóta is az élet minden területén motivál és átsegít a nehezebb kihívásokon is.

Működik az ötéves terv

A műsorvezető világéletében szeretett célokat kitűzni maga elé, amiket apránként meg is valósít.

Céltudatos embernek tartom magam, ha valamit elhatározok, akkor előbb vagy utóbb megvalósítom. Nem vagyok az a típus, aki minden év elején éves tervet készít, inkább négy-öt évre előre tervezek. Természetesen a hivatásom terén is akad olyan feladat, olyan műsortípus, amire vágyom, de babonás ember lévén erről egyelőre nem szeretnék többet elárulni – fogalmazott a Hír TV arca.

A jóga mindig segít

A sport gyerekkora óta Ivett életének szerves része. Többféle mozgásformát is kipróbált az évek során, de ami mostanában a legjobban kikapcsolja és egyben feltölti, az a jóga.

– Jógázni hetente többször is van időm, illetve a kiskutyámmal sokat futok, mozgok, amit ő is igényel. Amikor pedig a szüleimnél vagyok, mindenhova biciklivel megyünk – árulta el a műsorvezető, aki le sem tagadhatná, mennyire szeret mozogni.