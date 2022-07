Beugrottak a halak Katus Attila csónakjába

Gyerekkorában horgászott először testvérével, barátaival Katus Attila személyi edző és életmód-tanácsadó, most pedig lehetősége nyílt, hogy a Pó-folyó deltatorkolatánál kapitális harcsákat lásson.

– Gyerekkori barátokkal mentünk horgászni annak idején, onnan megmaradt egy két szép élményem, de azóta már jócskán megkopott a tudásom – fogalmazott a Borsnak Katus Attila, aki hozzátette: nem túl nagy, mindössze egy 38 centis ponty volt a gyermekkori rekordfogása.

Kipróbálta a királykategóriát

A fitneszguru abban a reményben utazott el az olaszországi Pó-folyóra, hogy profik segítségével sajátítsa el a horgászat királykategóriájának számító harcsázás művészetét.

Katus Attila kipróbálta a kuttyogatást is, de nem volt túl sikeres benne Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

– A harcsa egy nagyon okos, intelligens és óvatos állat, ezért nehéz megfogni, így pedig még nagyobb élmény testközelből, egy profi mellett átélni ezt. Sajnos nem volt egyszerű dolgunk, hiszen a folyót sújtó aszállyal is küzdenünk kellett. A halak visszahúzódtak, ez pedig nagyon megnehezítette a horgászatunkat. Pedig a Pó-folyó talán a világ legjobb harcsafogó helye, száz kiló feletti példányt is húztak már partra itt – mondta Katus.

Belekóstolt a kuttyogatásba

A világ- és Európa-bajnok sportaerobikos nemcsak a pergetésbe, hanem a kuttyogatásba is belekóstolhatott. Ez az egyik legősibb és legeredményesebb módszer, amely a legtöbb szakirodalom szerint a harcsa rablásának a hangját utánozza, de pontosan a mai napig nem tudják, mit imitál. Egyesek szerint a békák csobbanását, míg mások úgy vélik, a ragadozó párzására hajaz.

Hiába próbált ki minden módszert, sajnos csak a profiknak sikerült harcsát fogniuk Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

– Fantasztikus élmény volt. Bár, nem állíthatom, hogy profin csináltam. Viszont a versenyhorgászok nagyon ügyesen bánnak ezzel az eszközzel. Érdekes, de nem szabad folyamatosan „csapkodni” vele a vizet, mert nem a kuttyogó hang, hanem a horog irányába kell terelni a halat – tette hozzá Katus, aki elmesélte azt is, hogy nem sikerült megdöntenie egyéni rekordját. – Sajnos harcsa nélkül zártam ezt a több napos túrát. A vendéglátóim viszont sikeresebbek voltak. Több harcsát is a csónakba tudtak húzni, kapitálisnak egyiket sem nevezném, de a 20-30 kiló közötti példányoktól is leesett az állam. Hal nélkül viszont én sem maradtam. Hatalmas élmény volt, amikor menet közben a motorcsónakba ugráltak be a halak. Korábban ilyet csak videón láttam – mesélte lelkesen.

Fogyasztja a halat

Katus Attila a halfogyasztással kapcsolatban kitért arra, hogy a kopoltyúsok fehérje és a zsírforrása roppant egészséges, ezért érdemes legalább heti két alkalommal halat fogyasztani.

Élvezte a pecát Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

– A japánoknál nagyon megszerettem a sushit, talán ez a kedvenc halételem, de mindenféle tengeri kütyüt ettem már. Természetesen magyar halakat, így harcsát is szívesen megeszem. A Pó-folyóban elejtett példányok azonban visszanyerték szabadságukat – zárta a fitneszguru.