Szelfizni akart három magyar fiatal egy vonat tetején, most az életükért küzdenek

SOHA, SOHA NE MÁSSZATOK VONATRA!

– írja közösségi oldalán a Bethesda Gyermekkórház, miután három fiatalt szállítottak az intézménybe.

– Jelenleg is három olyan súlyosan égett fiatal életéért, gyógyulásáért küzdünk égésintenzív osztályunkon, akik vonattetőre másztak szelfizni (vagy épp fent lévő társukat menteni) vagy egyszerűen kipróbálni, milyen érzés fent lenni. Soha nem szabadna átélni, amit ők és gyógyítóik ebben a percben is átélnek – írták a posztban, hozzátéve: a magasfeszültségű vezetéket nem kell megérinteni, másfél-két méteres távolságból is áthúz az áram, a 25 000 Volt és meggyullad az emberi test.