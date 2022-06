Szakértő állítja: Ezért tilos éjjel bekapcsolva hagyni a ventilátort

Az utóbbi napokban teljes erővel robbant be a nyár: a héten már 30 fok feletti értékeket is mutatott a hőmérő. Egyesek légkondícionálóval, mások ventilátorral igyekeznek enyhíteni a hőség kellemetlenségeit, de olyanok is akadnak, akik más alternatívákkal hűtik magukat ebben az évszakban.

Alvásszakértők egy csoportja most elárulta: nem jó ötlet éjszakára bekapcsolva hagyni a ventilátorunkat.

A Sleep Advisor nevű szervezet magyarázata szerint a ventilátorok száraz levegőt keringetnek a szobában, ami számos egészségügyi problémához vezethet.

– Ha a szárazság különösen szélsőséges, az emberi szervezet kompenzálásképpen hirtelen felesleges váladékképződésbe kezd.

Ennek eredménye lehet az eldugult orr, az arcüreggyulladás, vagy akár a fejfájás is.

– magyarázza a közlemény.

Hozzáteszik: a folyamatos hűvös levegő megfeszítheti az izomzatot, így az éjjeli ventilátorhasználat végtagfájdalomhoz is vezethet.

A szakemberek szerint a ventilátor által megforgatott levegő emellett baktériumokat is tartalmazhat, ami így könnyebben a szervezetbe jut, így a fertőzésveszély esélye is megnő.