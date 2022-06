Orbán Viktor megint felmosta a padlót a baloldallal

Orbán Viktor kormányfő Kálmán Olgának (DK) kérdésére azt válaszolta: "Egész Európát egy háborús infláció sújtja, aki közelebb van a háborús zónához, ott az infláció is magasabb. Eddig bevezettük az ársapkákat; ha áfát csökkentünk, akkor azt a kereskedők teszik el. Ezért helyes az ársapkák politikája, fenn kell tartani a rezsicsökkentést, a kamatokat be kell korlátozni, és az üzemanyagok ársapkáját. A családokat meg fogjuk védeni, ahogyan azt a korábbi években tettük - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor Kálmán Olgának adott viszonválaszában azt mondta, amikor a kormány megalakult, akkor javában dúlt a háború. Már ismertük a háború tényét és következményeit a kormány bemutatásakor. Meg fogjuk védeni a családtámogatásokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést - tette hozzá. Orbán azt mondta, a hétvégén az emberek világosan elmondták a véleményüket, a fideszes jelöltek 66, míg a baloldal 28 százalékot kapott.

Orbán Viktor Jakab Péternek (Jobbik) azt válaszolta, hogy már mind hallották, amiket elmondott, és az emberek is hallották ezt, ezért rendszeresen elfenekelik őket. "Önök nem szavazták meg a Nők40-et, tehát ne beszéljen a nyugdíjkorhatár emeléséről" - mondta a kormányfő. "A Parlament döntött a fizetésemelésemről, ráadásul a Parlament hamarabb rendezte a képviselői fizetéseket - mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogy 12 ÉV ALATT DUPLÁJÁRA NŐTT AZ ÁTLAGBÉR, A MINIMÁLBÉR PEDIG 73 500 FORINTRÓL 200 EZER FORINTRA EMELKEDETT.

Orbán Viktor azt is elmondta Jakab Péternek, milyen jó, hogy az előző évek során a kormány kimenekítette a devizahiteles helyzetből, mert most megnézhetnék magukat.AZ ÖNÖK SZÖVETSÉGESEI KERGETTÉK A DEVIZACSAPDÁBA AZ EMBEREKET"- mondta Orbán Viktor. Az áfacsökkentés nem csökkenti az árakat, az árszabályozás az egyetlen eszköz. Semmilyen más eszköz nem működik. Senki nem örül az ársapkának, az extraprofitadónak sem örülnek. Az infláció miatt keletkezett jövedelmeket el kell vonni - tette hozzá. Bízik benne, hogy számunkra kedvező változások történnek a háború és az európai gazdaság menetében.

Orbán Viktor Fekete-Győr Andrásnak azt mondta, a magyar kormány nincs felhatalmazva, hogy az olimpiai bizottság helyett nyilatkozzon. Azért sem lehetséges, hogy a 2030-as olimpiára pályázzunk, mert akkor nincs olimpia, ez egy egyszerű matematikai művelet, míg a 2032-esnek már van ígérete - tette hozzá.A 2036-os olimpiáról pedig akkor beszéljünk, ha akkor majd Ön is itt lesz a Parlamentben.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Fekete-Győr korábban az életét tette arra, hogy nem köt koalíciót az MSZP-vel és Gyurcsánnyal, mégis koalíciót kötöttek velük. Sőt, Gyurcsányt arra szólította fel, hogy takarodjon a politikai életből. "Így nehéz lesz komolyan venni Önöket"- zárta felszólalását Orbán Viktor.

Orbán Viktor Harangozó Tamásnak (MSZP) azt válaszolta, hogy a pedagógusok a következő 3 évben biztosan kapnak majd 10-10-10 százalékos emelést. Ha a gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, akkor ennél magasabb lehet a béremelés - mondta. Az ápolónők esetében a korábbi időszakban 72 százalékos emelés volt. Soha akkora béremelés nem történt az orvosok esetében, mint a korábbi években - tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt Harangozónak, hogy mindent elhisz a szocialistáknak, de akkor miért vettek el egyhavi pénzt a rendőröktől, a pedagógusoktól, és miért zártak be iskolákat?- kérdezte. Minden területen készülnek béremelésre, de ez nagyban függ a gazdaság teljesítményétől ebben a háborús időben. A magyar emberek ránk számíthatnak - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor Toroczkai Lászlónak azt válaszolta, a történeti alkotmányról külön beszél az alaptörvény. Ez egy hatékony és tisztességes módja a korábbi nemzedékek elismerésének szerinte. A digitális adóról azt mondta, hogy ott örül az együttműködésnek, mert nagyon lassan halad az Unió ezen a területen; keressük a megoldást, Franciaország sem tudta ezt megoldani. Egyedül nem megyünk semmire a digitális adó ügyében, mert az uniós államoknak együtt kell fellépniük.

Orbán Viktor azt is elmondta Toroczkainak, hogy a vírus ügyében nem értenek egyet, mert "Önök oltásellenesek voltak és maradtak". A Debrecenben épülő vakcinagyár esetében minden hazai kötelező oltást szeretnénk gyártani. Nem tartható, hogy miközben háború van tőlünk keleten, addig délen védeni kell a határt. Szeptemberre egy rendőrség keretén belül működő, de nem a rendőrökből, és nem a katonákból álló, kizárólag hátárvédelemmel foglalkozó testületet kell létrehozni - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor Tordai Bencének (Párbeszéd) azt válaszolta, április 3-án volt egy választás, és azokat a hazugságokat, amiket most elmondott, akkor is elmondták.Most is volt több választás, és kétharmad a Fidesznek, egyharmad maguknak, nem kéne folytatniuk a korábbi politikájukat.Megszorítási csomag nem volt, és nem lesz, és meg fogjuk védeni a családokat, a rezsicsökkentést és a biztonságot - tette hozzá.