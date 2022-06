A NASA is értetlenül áll: Olyat találtak a Holdon, ami ott sem lehetne

Óriási, kupoláknak látszó dolgokra lett figyelmes a NASA a Holdon, de ez még semmi, a tudósok is zavarba jöttek tőlük, hiszen a magyarázat szerint nem is lehetnének ott.

Az utóbbi időben a Marsra koncentrálódott az űrkutatás figyelme, leginkább a Perseverance marjárónak köszönhetően, ami rendre szolgáltat izgalmas híreket a vörös bolygóról. De érkezett azért Naprendszerünkből más érdekes hír is, méghozzá most kísérőnkről, a Holdról. Ám ettől még a NASA szakemberei is komoly dilemmába kerültek, a Hold felszínén készült fotókon ugyanis óriási kupolákat fedeztek fel, amiket, a feltételezések szerint, a szilícium-dioxidban gazdag magma alakíthatta ki.

Ezek a Gruithuisen-kupolák, amiknek a létrejöttéhez azonban szükséges a víz és vulkáni tevékenység, valamint a tektonikus mozgás is, ám ez a tudomány jelen állása szerint a Holdon egyszerűen nem létezik. A rejtélyről a Futurism magazin nyomán az origo is beszámolt.

A szakértők a jövőben holdjárművet küldenének oda, hogy alaposan megvizsgálhassák a kupolákat, és kiderüljön, hogyan is keletkeztek.

A NASA két műszeregyüttest tervez a Holdra juttatni, közülük az egyik közvetlen közelről vizsgálná a szerkezeteket. Két műszer egy mozdulatlan leszállóegységről, távolról végezne méréseket, három eszköz pedig egy holdjáróra szerelve térképezné fel a kupolákat. Számítások alapján a jármű tíz nap alatt érné el a képződményeket, és kémiai elemzéseket végezne.