Műfogsort, sodrófát és tangóharmonikát is hagytak már el utasok

Egy évben több mint tízezer tárgyat veszítenek el az utasok a fővárosi járműveken, ami aztán a talált tárgyak raktárába kerül. A londoni metróban már hagytak el gyerekkocsit babával és macskával együtt. Szerencsére nálunk ilyen még nem volt, de nyuszimotor már igen.

– Megpróbáltuk más szempontból is bemutatni a BKV működését, mert ez is a mindennapjainkhoz tartozik – mondta Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója.

A kiállításon egy műfogsort is megcsodálhatnak az érdeklődők Fotó: Bors

– Én is veszítettem el már az egyik lányom maciját, ezt azóta is bánom. A technika változása az elvesztett tárgyakon is követhető. Tizenegy éve az elhagyott mobiltelefonok száma minimális volt, ma ez a harmadik. A dobogó 1. és 2. helyén a kulcscsomók és a bérletek osztoznak – mondta a Borsnak a vezérigazgató.

Sok gyerekjátékot is a buszon felejtenek Fotó: Bors

A talált tárgyaknak csak egy töredéke kerül vissza a gazdájához. A tárgyakért három hónapig lehet jelentkezni, Ha beazonosították a tulajdonost, akkor térítésmentesen elviheti. Ezután értékesítésre kerülnek, a bevétel az államot illeti.