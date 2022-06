Mentőhelikoptert riasztottak a kiskunmajsai strandra: Összeesett egy fürdőző

Nagy volt a riadalom tegnap a kiskunmajsai strandon, ahol egy 70 év körüli asszony összeesett. Több fürdőző is azonnal a nő segítségére sietett, mentőt hívtak és értesítették a személyzetet is. A mentésirányító a szemtanúkat arra kérte, vizsgálják meg a nőt, miközben riasztotta a legközelebbi mentőegységet és a szentesi mentőhelikoptert is.

A beteg ekkor már nem lélegzett, ezért a telefonon kapott utasítások szerint a helyszínen tartózkodók rögtön megkezdték az újraélesztést, és egymást váltva küzdöttek a nő életéért.

A helyszínre érkező mentők folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban, légi úton szállíthatták kórházba a mentők – írja az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.