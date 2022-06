"Magyarország sikeres lázadó" - Ábrahám Róbert őszinte vallomást tett

Ábrahám Róbert a Mandinernek adott interjújában őszintén beszélt arról, hogyan érintette a Pesti TV bezárása, de mesélt a családjáról, Istenről és persze a politikáról.

Hogy élted meg, ami a Pesti Tévénél történt?

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy meglepett. Benne volt a pakliban, no nem azért, mert nem lett volna elég jó, egyszerűen ez egy próbaprojekt volt.

Megkóstoltunk valamit, amit eddig Magyarországon senki.

Várható volt, hogy lesz egy kifutása, a tulajdonosi kör pedig úgy döntött, hogy ebben a formában ezt így nem éri meg neki folytatni.

Akkor nem vagy most egzisztenciális válságban?

Mindig igyekeztem úgy élni, hogy ne verjem el a pénzt, amit megkeresek. Készültem arra, hogy ha az „a” verzió megszűnik, legyen „b”. Egyébként az elmúlt két évben rengeteg dolgot tanultam szakmailag. Bárki mondhat bármit erről a televízióról,

soha semmilyen formában nem szóltak bele, hogy milyen tartalmat készítek, miről beszélek, kit hívok meg.

Ezt egyébként ellenzéki médiumoknál nem tapasztaltam, hogy ilyen szabadság lenne. És volt egy kétéves lehetőségem arra, hogy kipróbáljam magam egy tévé stúdiójában, ez egy nagyon nagy dolog. Műsorvezetőként kezdtem, majd ez kiegészült egy naponta jelentkező zenés élő műsorfelelős szerkesztésével is, amiért nagyon hálás vagyok, mert rengeteget tanultam. És visszaigazolást is kaptam, például a búcsúbulin nagyon jólesett, amikor megköszöntem az elmúlt két évet a közönségnek, Kozma Imre atya, akit én rendkívül nagyra tartok, kérte a tömeget, hogy „ne engedjék el ezt az embert”. Elképesztően megtisztelő volt, és nagyon jólesik, hogy így megszeretett. Emlékszem rá, mikor a tévé folyosóján első alkalommal beszélgettünk Robespierre-ről és a francia forradalomról, meg az akkor alakult titkos társaságokról, ami, mint kiderült, mindkettőnk egyik nagy szenvedélye. Az a legfurcsább, hogy amikor megjelent a hír a sajtóban, hogy megszűnik a tévé, egy óra sem telt el, és megjött az első ajánlat. Soha nem kaptam annyi ajánlatot, mint abban az egy hétben, volt podcast ajánlat, tévés ajánlat, volt, aki be akart szállni a korábban elég jól futó YouTube-csatornámba, amit a televíziós munkám miatt jegeltem. S nem csak jobbról, a zenei vonalon balról is kaptam amúgy felkérést.

