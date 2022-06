Karácsony Gergely elszólta magát, a budapesti lakásokban csökkenteni akarják a fűtést télen

Ha 20 fokon fűtjük a lakásainkat, akkor sokat lehet megtakarítani

– így foglalta össze Karácsony Gergely az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, mit is jelent az a terv, amelyet az Energiacsúcson bejelentett.

Ez azt jelenti, hogy a főváros baloldali vezetése nemcsak a hivatalokban, hanem a Főtáv 240 ezer fővárosi fogyasztójánál is érvényesíteni akarja télen a fűtéscsökkentést. Mindezt Brüsszel utasítására.

Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy követik a fővárosban a brüsszeli direktívát, vagyis a budapestiekre hárítják a brüsszeli szankciók következményeit. Előbb kapcsolják le esténként a díszkivilágítást, de ami ennél is fontosabb, hamarosan a baloldali városvezetés dönti majd el, hogy a fővárosi intézményekben milyen hőmérsékletre fűthetnek, vagy hűthetnek az ott dolgozók. Ezt egészítette ki most Karácsony a lakások fűtésére vonatkozó elszólással.