„Jó éjt, Juliet!” - Fiatal lány szelleme kísért a kisvárosi kocsmában

Paranormális, az emberi psziché számára nehezen értelmezhető dolgok történnek a ködös Angliában található kocsmában, az Old Ferry Boat Innben!

Az épületben addig képtelenség eloltani a lámpákat, amíg a betévedő ezt nem mondja:

„Jó éjt, Juliet!”

A történet hátterében egy tragédiával végződő XI. századi szerelmi történet áll. A legenda szerint a kiszolgálópult alatt egy sír található, és a személyzet, valamint a vendégek is furcsa történésekről számolnak be emiatt. A helyiségben Juliet Tewsley szelleme kísért, aki a halála évfordulóján rendszeresen megjelenik az emberek előtt. De ki is volt ez a lány?

A kocsma korábbi tulajdonosa a Mirror című lapnak is beszámolt mindarról, amit Anglia legrégebbi pubjainak egyikében tapasztalt. Közel egy évezrede, 1050-ben történt, hogy az akkor 17 éves helyi lány, Juliet szerelembe esett az erdész Tom Zoullal, ám a románc szomorú fordulatot vett.

A fiú ugyanis csalfán elhagyta kedvesét, Juliet pedig nem tudta elviselni a szégyent, ezért felakasztotta magát az ivó melletti fára. A holttestét éppen Tom találta meg, aki az erdőben járkált, bár más verzió szerint a lány az Ouse folyóba ugrott.

Julietet a kocsmánál temették el, de az öngyilkosság miatt a sírját csak egy egyszerű kőlappal fedték be. Az idők során a vendéglátóhely egyre bővült, és a temetési gödör így került a kiszolgálópult alá. Juliet szellemalakja minden év március 17-én kel ki a folyóból, hogy a sír környékén kísértsen.

