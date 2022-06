Kínos, hüvelykujja buktatta le a hűtlen pasit

Nem mindennapi körülmények közt bukott le egy hűtlen pasi: titkára ugyanis egy hüvelykujjnak köszönhetően derült fény.

A megcsalt, Jedda nevű hölgy TikTok-csatornáján mesélte el a történetet. Elárulta: egy másik nő Instaposztjában szúrta ki a barátja hüvelykujját egy adag reggeli mellett. Azonnal felismerte a számára (addig a pillanatig) oly kedves kézfejet, de ha ez nem lett volna elég, a reggeli is árulkodó volt, mert olyan összeállítást látott, amit az ő barátja szokott rendelni. Mondanunk sem kell, amint tehette, Jedda szembesítette is a lebukás tényével a pasit, aki ugyan mindent tagadott, de így is lapátra lett téve.

Jedda később azt is megosztotta követőivel: a srác gyakorlatilag egyaránt hülyítette őt és a másik nőt, egyikőjük sem tudott a másikról, és mindketten azt hitték, ők az egyedüliek. Jedda egyébként egy apróságnak örül az egyébként elég kellemetlen történet kapcsán: miután videója virális lett, sokkal több emberhez eljutott, milyen hűtlen csaló az exe, ami igazi elégtétel számára.