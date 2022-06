Hogy néz ki a kerület?! Ellepte a szemét a József Attila lakótelep környékét

A Metropol korábban már írt a 3-as villamos Csengettyű utcai megállója és a lakótelep közötti fás-bokros részen uralkodó vadnyugati állapotokról. Tavaly november óta a lármás hajléktalan-sátortábor ugyan eltűnt, cserébe viszont tonnányi hulladékot „örököltek” a környéken lakók. Háztartási szemét, műanyag- és textilhulladék és némi bezsákolt törmelék csúfítja azt a zöld területet, amelyen keresztül a lakótelepen élők nap mint nap átvágnak a villamosmegálló felé.

Fotó: Metropol

– Ezt a szemetet nem mi csináltuk – mutatja Pál Magdolna, aki a környéken él fedél nélküliként. – Lássák maguk, hogy milyen rend van, mi nem csinálunk mocskosságot. Hajléktalanok vagyunk, de nem szemetelünk. De az a fiú itt lakik másfél éve, a Cefre – mutat az éppen megérkező férfira.

– Itt egy házaspár lakott, és nekik ott volt a sátruk, ott vannak még a sátormaradványok – mondja Cefre, azaz Huszka Károly, aki másfél éve él a környéken hajléktalanként. – Ennyi flakon meg szemét... ők hagyták itt Egyszerűen megfogták magukat és elmentek, itt hagytak csapot papot. Arra föntébb is van szemét végig – mutat végig a villamossínek mentén.

A háztartási hulladéknak van egy még gusztustalanabb vonzata: a szeméthegyeken egész patkánykolóniák lakmároznak.

– El vannak szaporodva a patkányok, nézze, ott is! Itten végig – mutat körbe Cefre. A férfi beszámolt arról is, hogy folyamatosan itt él, és találkozott is a hatóság embereivel, akik tudnak a hulladéklerakatról, azonban mégsem tesznek semmit.

Hiba volt a kukaleszerelés, Karácsony már visszakozna

A budapesti szeméthelyzet immár két éve aggasztó. 2020-ban a főpolgármester spórolásra hivatkozva leszereltette köztéri szemetesek 30%-át, összesen 3000 darabot. Szinte hetek alatt elöntötte a fővárost a szemét, a kukákból kifolyt a hulladék, az emberek pedig – szemétgyűjtők híján – az utcán kezdték el eldobálni az üdítős dobozokat, maszkokat, papírzsepkendőket. Karácsony helyett az önkritikát végül nem várt módon Horváth Csaba gyakorolta. Úgy tűnik, Zugló MSZP-s polgármesterének lett először elege a dagadó pesti kosztengerből, és június 12-én a Hír TV-ben beismerte: hibás döntés volt a 2020-as tömeges kukaleszerelés. Öt nappal később a főpolgármester bejelentette: július 1-jétől 41 fővárosi helyszínen 150 darab új közterületi kukát helyez ki. Mindezt nem az ő döntése eredményeképp kialakult szeméthegyekkel, hanem a turistákkal, a járvány után visszatért irodai dolgozókkal és a sporteseményekkel indokolta. A 150 új edény azonban a 3000 leszerelt fővárosi kukának csupán az 5%-a, ami kerületenként alig néhány darabot jelent. Az egyik leginkább érintett kerületben, Józsefvárosban például csak 6 új kukát helyeznek ki, azokat is mind a József körúton.