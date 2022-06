Helyszíni fotók érkeztek a budakeszi repülőbalesetről

Pünkösd vasárnap délután a Farkashegyi Repülőtérre kapott riasztást Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mert egy kisrepülőgép leszállás közben felborult.

A helyszínre négy fővel és mindkét tűzoltóautónkkal kivonultunk. Mire a helyszín biztosítását és a felderítést elvégeztük, a nagy erőkkel vonuló fővárosi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek és védősugarat szereltek, majd a repülőgép áramtalanítását elvégeztük - számoltak be róla az önkéntes tűzoltók, és helyszíni fotókat is megosztottak a balesetről.

A repülőgép pilótája a kiérkezésük előtt a repülőgépből ki tudott szállni. Az eset jellege miatt mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de végül a mentőszolgálat munkatársai ellátták, majd közúton szállították kórházba a sebesültet.