Három év után levette a maszkját a vulkánban megégett nő - megdöbbentően néz ki

A 26 éves ausztrál fiatal, Stephanie Browitt édesapjával és testvérével látogatta meg még 2019. december 9-én az új-zélandi Plenty-öböl északkeleti részén található White Island vulkánt, amikor az kitört. Az eset során 22 ember ember meghalt, köztük Sptehanie nővére, Krystal és apja, Paul is, míg ő maga súlyosan megsérült: testének a 70 százaléka megégett, hónapokig kómában feküdt.

Azóta Stephanie kemény időszakon ment keresztül, szinte a nulláról kellett újra kezdenie, ülni, állni és enni is újra kellett tanulnia, emellett a két kézfeje is teljesen megroncsolódott, miközben folyamatosan egy különleges, kompressziós maszkot kellett viselnie az arcán, amit soha nem vehetett le.

Azonban most, lassan három évvel a szörnyű tragédia után végre megszabadulhatott az arcát takaró maszktól, az eredmény pedig döbbenetes lett:

- Stephanie, gyönyörű vagy! - kiáltott fel meglepetten a riporternő, amikor a nő lehámozta arcáról a maszkot - írta az Independent. Mint elmondta, miután levette a maszkot, és először nézett a tükörbe, egy olyan embert látott, aki kemény dolgokon ment át az utóbbi években:

- Olyan embert láttam, mint aki sokkal többön ment keresztül, mint amire valaha számított. Egy nagyon elgyötört ember képe ez. Bármennyire is izgalmas ez a pillanat, hosszú és kemény út vezetett ide. De megtudtam azt is, hogy keményebb vagyok, mint azt valaha is hittem volna. Szó szerint minden nap az életemért küzdöttem- szögezte le, és elmondta: minden vágya az, hogy nővére és apja vele legyenek. Hozzátette, volt olyan pillanat, amikor majdnem feladta:

- Hihetetlenül nehéz volt. Rengetegszer fel akartam adni, vagy egyszerűen csak sírtam. De úgy érzem, hosszú utat tettem meg az első naptól kezdve - szögezte le az Independentnek.