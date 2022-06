Idegesítette 3 éves nevelt fia, nedves törlőkendőkkel fojtotta meg a kegyetlen mostohaanya

A 31 éves Chelsea Cooley péntek késő délután tárcsázta a segélyhívót, az akkor még aggódónak tűnő mostohaanya közölte: 3 éves nevelt fia nem lélegzik és hideg. A mentősök azonnal a család pennsylvaniai házába siettek, ahonnan rögtön a bedfordi kórházba vitték a csöppséget, az életét viszont már nem lehetett megmenteni.

Az orvosoknak viszont gyanús volt az eset, főleg a boncolás után. Ekkor ugyanis kiderült, hogy négy nedves, vérrel szennyezett törlőkendőt is találtak a kisfiú torkába, emellett a szakértők megállapították, hogy a gyerek halálát fojtogatás okozta.

Fotó: Rendőrség

A nyomozók azt is elmondták, hogy az orvosok kizárták, hogy a kisfiú a saját magát fojtotta volna meg a törlőkendőkkel:

- Nem hiszem, hogy egy gyerek képes lett volna lenyomni ennyi törlőkendőt a saját torkán - idézte a Mirror a kórház egyik orvosát. A nyomozók kiderítették, hogy a törlőkendőket nem is a fiúcska hálószobájában tárolták, hanem messze tőle, a fürdőben, ahol a fiú akkor nem is járt, mi több, a lap szerint a gyilkos mostoha még egy fotót is küldött a fiú apjának, amin az látszik, hogy a gyerek a fürdő padlóján fekszik, jól látható nyomokkal a nyakán.

A gyerek apja azt is elmondta, hogy fia idegesítette párját, Cooley pedig vallomásában azt mondta, hogy nevelt fia aznap dührohamot kapott.

Az asszonyt azóta őrizetbe vették, és most nevelt fia meggyilkolásával vádolják.