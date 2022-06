Flashmobbal lepték meg a Városliget látogatóit a Lévi Story szereplői – videó

A színészek és alkotók a rendező, Kerényi Miklós Gábor, KERO vezetésével ugyanis egy vasárnapi titkos apák napi flashmobot szerveztek Budapest szívébe.

Fotó: Dombóvári Tamás

A gyanútlan járókelők és hűsölők számos furcsa dologra lehettek figyelmesek a délután során; Kerényi Miklós Máté és kedvese, Kardffy Aisha szolgálta ki a Zöld Küllő nevű étterem vendégeit, az asztalokat Haraszti Elvira szedte le, míg egy rejtélyes fiatalember pihent a bokrok között Horváth Dániel személyében. A meglepetések sora azonban nem ért véget, ugyanis Szabó P. Szilveszter egy kipában tűnt fel a ligetben, így a Lévi Story követői már sejthették, hogy itt bizony készül valami. A gyülekező tömeget a világsiker musicaljének főszereplői szórakoztatták a darab több, már most slágergyanús szerzeményével. Zongorán az előadás egyik szerzője, a Kossuth-díjas Jávori Fegya kísérte őket. A közönség tapsviharral és kitörő ovációval fogadta a művészeket.

Fotó: Dombóvári Tamás

Az ötlet apropóját KERO számára az apák napja adta, ami az egyik legkedvesebb ünnep a számára.

„Az édesapám személye számomra meghatározó volt. Énekmesterként hihetetlenül sokoldalú ember volt, utat mutatott nekem, ahogy a nagyapám is, aki szintén zeneszerzéssel foglalkozott. A dédapám pedig aradi főkántor volt, ennek a tudata erősítette meg a hitemet. Ez a kötelék az egész életemet végigkísérte. Remélem, hasonló érzése van a két fiamnak, Dávidnak és Máténak, akivel együtt dolgozunk a Lévi Storyban. Az egy vonal, egy különleges kötelék a Kerényi család férfi ágában, amihez a fiú unokáim; Zsombor és Ádám is tartoznak. A Lévi Storyban Davidovics rabbinak, akit Szabó P. Szilveszter alakít, van egy lánya, Hanna, akihez nagyon szoros kötelék fűzi, dacára annak, hogy komoly konfliktus alakul ki köztük a szerelem miatt. A rabbi másnak szánná a lányát, azonban Hanna a főszereplő Lévihez kötődik, ami számos bonyodalomhoz vezet majd ebben az izgalmas musicalben. Az apák szerepe a történelemben mindig is a központosítás volt, döntések meghozatala a tapasztalataik alapján, amit apaként és fiúként is mondhatok, hogy elképesztően nehéz” – mesélte a rendező.

Fotó: Dombóvári Tamás

A Lévi Story hódító útját a Siófoki Szabadtéri Színpadon kezdi július 15-én és 16-án. Az előadásra a jegyértékesítés már megkezdődött. További jó hír, hogy augusztus 26–27-én Fertőrákoson láthatják a nézők, és ősszel érkezik a Veszprémi Petőfi Színház színpadára.

Az előadásra az alábbi linkeken lehet jegyet venni

https://www.jegy.hu/program/levi-story-klezmer-musical-pba-es-a-veszpremi-petofi-szinhaz-koprodukcioja-135066

https://www.jegy.hu/program/levi-story-a-farmerkiraly-klezmer-musical-135803

A Metropol is kint járt a helyszínen és készített egy izgalmas videót a flashmobról: