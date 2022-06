"Eszméletlenül találtam meg a törmelékek alatt" - a romok alól mentette szerelme a balett-táncos lányt Terézvárosban

A balesetben megsérült az Operettszínház egyik elismert táncművésze.

Nikolettel kéz a kézben sétáltunk a munkahelyünkre. Nagy zajra lettünk figyelmesek, felnéztünk, és láttuk, hogy zuhan az egész épület. Elkezdtünk szaladni, de a kezünk szétcsúszott. Három, négy percig nem láttam semmit a porfelhőtől, ezért hangosan kiabáltam Nikinek. Végül eszméletlenül találtam meg őt a törmelékek alatt. Nem értem hozzá, nehogy még nagyobb kárt tegyek benne, inkább megvártam a mentőket - mondta a Borsnak Benjamin. Nikit kórházba szállították, lapzártánkkor már öt órája műtötték, az életéért küzdöttek az orvosok. Benjámin a csodával határos módon apróbb karcolásokkal megúszta a történteket.

Benjamin a kedvese mellett volt Fotó: Operett.hu





Óriási morajlásra lettek figyelmesek Budapest belvárosában az emberek délelőtt, miután leomlott egy lakóház homlokzata. A baleset után alig két perc alatt helyszínre értek a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is.

Tizenöt perccel az omlás előtt értem haza. Olyan volt, mint egy földrengés – mesélte remegő hangon a Borsnak a ház 4. emeletén lakó Réka, aki elmondta, hogy az épület tetejére új lakásokat építenek és ezeknek az ingatlanoknak a fala szakadt le az ötödik emelet magasságából.

- A lakást nem hagyhattuk el, és bejönni sem lehetett. Leszakadt a homlokzat az utcára. A tűzoltók és a rendőrök sorban törik fel a lakásokat, ahol nincs otthon senki, vagy nem tudják kinyitni az ajtót, hogy nem szakadt-e rá az emberekre valami. A májusi tűz után, amit két óra alatt eloltottak rengeteg vízzel, három négy nappal már folytatták a munkát. A víztől a 4. emeleti lakások mind szétáztak, leszakadtak a plafonok, az ablakaink szétrohadtak.

Hatalmas por takart mindent

– Az autómat lezúzta az omlás – idézte fel a történteket a Borsnak a láthatóan feldúlt állapotban lévő Evelin, aki a leomlott hát szomszédságában dolgozik fodrászként.

– Miután leparkoltam, utána húsz perccel egy hatalmas csattanásra rohantam ki. Akkora volt a robaj, hogy még a föld is beleremegett, olyan volt, mint egy katasztrófa filmben. Még a sarokig el tudtam szaladni, de onnan tovább már nem, mert a majdnem ember magasságú por miatt már semmit nem lehetett látni – emlékezett vissza a szörnyű élményre Evelin, aki kifejtette, hogy gépjárműve költségei miatt is aggódik.

- Hogy az autómat ki fogja kifizetni, azt nem tudom – mondta Evelin.

Fotó: Sandor Bankuti - Evelin mutatta, hogy mennyi maradt az autójából

A munkálatok még délután is nagy erőkkel folytak, a romok hegyekben álltak, az autókat pedig még vastag por fedte, a háztömbből kilakoltatott emberek pedig megtömött táskáikkal hagyták el az épületet. Úgy tudjuk, éppen csak annyi időre mehettek be lakásaikba, hogy a legfontosabb holmijukat kihozzák. Egy ott lakó szomorú tekintettel meredt otthonára:

- Pont a közértbe mentem volna reggel, de még telefonáltam. Aztán hallottam meg a robajt, azt hittem, hogy földrengés – mesélte remegő hangon. Ezután a lakók kirohantak a lakásokból:

Egy párral álltam a liftben, ki akartam menni, de nem engedték, csak most jutottunk ki – mesélte késő délután. Őt is csak a legfontosabb holmikért engedték vissza, és éppen szállást keresett magának estére. Egyelőre nem tudja, mikor térhet vissza a lakásába, ahogyan azt sem, milyen állapotban van az épület, azt lapzártánkkor is statikusok vizsgálták. Hozzátette, hogy a tetőn dolgozó munkások is csak az isteni szerencsének köszönhetik életüket, ők ugyanis pont a tetőn dolgoztak, de az omlás pillanatában éppen a másik oldalon voltak.

- Ahogyan a tető szakadt, úgy az erkélyek is leomlottak, sodorta magával a vaskorlátokat is. Csoda, hogy mindenki túlélte – ingatta a fejét. Egy, a környéken dolgozó szemtanú csak a porfelhőre emlékszik:

- Kirohantunk, és borzalmas nagy porfelhőt láttunk, azt sem tudtuk, mi történt. Egy fiatal nő éppen a porfelhő mellett állt, mint kiderült, centikkel kerülte el, hogy az egész rázuhanjon. Sokkos állapotban is volt, kontrollálhatatlanul zokogott, amennyire tudjuk, őt is elvitte a mentő – mesélte.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoz, az esetet szakértők bevonásával vizsgálják.