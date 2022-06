„Tégy egy lépést!” Ismét esélyegyenlőségi napok a városligeti Millennium Házában

Ingyenes Gryllus Vilmos, Barabás Lőrinc, Hoppál Mihály koncert, a Klárisok mesezenekar és a Julianna Gyermekkórus és neves paralimpiai bajnokaink is várják a családokat június 11-én, szombaton a Tégy egy lépést!” Esélyegyenlőségi napok alkalmából a városligeti Millennium Házában. A kétnapos rendezvénysorozat első napján, június 10-én, pénteken az Összefogás a sajátos nevelési igényű és a tartósan beteg gyermekekért című tematikus napon a fővárosi és a vidéki iskolásoknak szerveznek érzékenyítő és edukatív programokat. A Tégy egy lépést! – Esélyegyenlőségi napok a Liget Budapest Projekt keretében megújult Millennium Háza és a Bethesda Gyermekkórház kezdeményezésére jött létre, a Mozgásjavító EGYMI, a Vakok Iskolája, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a KórházSuli együttműködésével valósul meg. Az eseménysorozat fővédnöke Fülöp Attila, a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős államtitkára.

Hatalmas siker volt a tavalyi első, hagyományteremtő Tégy egy lépést! esélyegyenlőségi napok

A „Tégy egy lépést!” Esélyegyenlőségi napok a városligeti Millennium Házában 2022. június 10-11-én immár második alkalommal hozza össze a szakmában dolgozókat és a családokat: a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, valamint a beteg gyerekekkel foglalkozó intézmények megnyitják kapuikat és változatos szemléletformáló foglalkozások keretében engednek bepillantást a látássérült, a mozgáskorlátozott, vagy éppen beteg iskolások mindennapjaiba. A rendezvénysorozat célja közelebb hozni egymáshoz az eltérő helyzetben élő gyermekeket: különböző tevékenységeken keresztül bepillantást adni a sajátos nevelési igényű és tartósan beteg gyermekek mindennapjaiba. A kezdeményező intézmények így szeretnék a többségi társadalom számára is láthatóvá, megismerhetővé tenni az érintettek életét.

Június 10-én, pénteken az eseményt szervező intézményekbe – a Bethesda Gyermekkórházba, Vakok Iskolájába, a Mozgásjavító EGYMI-be és a KórházSuliba - látogatnak el fővárosi és vidéki iskolai osztályok, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a Braille írás alapjaival, megtudhatják milyen mozgáskorlátozott iskolásnak lenni, vagy egy betegség következményeivel együtt élni. A Millennium Házában pedig a Gyengénlátók Módszertani Intézménye és a Hallássérültek Módszertani Intézménye tart szemléletformáló foglalkozásokat.

Június 11-én, szombaton a családokat várják a Millennium Házában és a parkban. Az ingyenes programok immár egy helyszínen, az eseménynek otthont adó, városligeti Millennium Házában és köré kitelepülő intézményi pavilonokban zajlanak majd. A szervező intézmények célkitűzését további szakmai szervezetek támogatják, akik szintén megtalálhatóak lesznek a helyszínen: a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), valamint betegjogi képviselők. A szemléletformáló programok mellett lesznek koncertek, meseelőadások, az alkotó kedvűeket pedig művészeti workshopok is várják.

A Városligeti Sportcentrum elemei kerekesszékkel is használhatóak

A Millennium Háza parkjában a Nagyszínpadon június 11-én, szombaton 10 órakor a Julianna Gyermekkórus nyitja meg az esélyegyenlőségi családi napot, majd 11 órától Gryllus Vilmos nagykoncertjén vehetnek részt a gyerekek. Déltől Hajmási Évi, Kiss Péter Pál, Bélafi Szilárd, Vincze Gábor paralimpikonokkal találkozhatnak az érdeklődők. Sportoló büszkeségeink kerekasztal-beszélgetésen vesznek részt Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára vezetésével. A délutáni programot 14 órától a Klárisok mesezenekar koncertje nyitja meg, majd 15:30-tól a Hoppál Mihály Band koncertezik. 18 órától Barabás Lőrinc jazztrombitás gyermekkoncertje zárja a napot a Nagyszínpadon.

A Millennium Házában Ösvényeinken: Veled címmel szemléletformáló tárlatvezetés várja az érdeklődőket. A kiállítás egy féléves munka eredménye, amely a Millennium Háza, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Mozgásjavító EGYMI összefogásával és együttműködésében, valamint a Magyar Paralimpia Bizottság támogatásával valósulhatott meg. A kiállítás célja, hogy a partnerintézmények társadalmi felelősségvállalásának szellemiségében született (állomásokon) kiállításokon keresztül bemutassa a mozgáskorlátozott gyermekek mindennapjait, és végig vezesse a látogatókat a gyerekek életbe történő kilépéséig, önállóságuk megtalálásáig.

Senki sem szenvedhet hátrányt a Ligetben amiatt, ha fogyatékkal él

A Millennium Háza művészeti workshopjai keretében reptethető papírmadár készítéssel és szabadtéri festéssel várják az érdeklődőket: a szabadtéri közösségi élmény során egy nagy vásznon közös, látványos alkotás készül.

A Nagyszínpad mellett az intézményi sátrakban 10 és 18 óra között számos izgalmas érzékenyítő foglalkozással készülnek. A Bethesda Gyermekkórház sátrában a gyermekpszichiátria keretében kézműves foglalkozások várják a kicsiket, érzékenyítő feladatok a nagyobbakat, és lehetőség nyílik arra, hogy a kérdezzenek a szakemberektől. A zeneterápiás hangfürdő is lesz a résztvevőknek, akik a zene erejével való gyógyulást tapasztalhatják. Az egészséges életmód keretében a helyes táplálkozással kapcsolatban lehet majd tájékozódni. A programon a betegjogi képviselet fontosságáról is képet kapnak a családok, beszélgetésen és tanácsadáson vehetnek részt az Integrált Jogvédelmi Szolgálat képviselőivel betegjogról, ellátott jogról, gyerekjogról.

A Mozgásjavító EGYMI és FODISZ sátrában kipróbálhatják, vajon milyen lehet kerekesszékben legyőzni az akadályokat, hogy átélhessék, miért is fontos az akadálymentes környezet. Várják az érdeklődőket kooperatív építő játékok is, amikor mindenkire számítanak az építkezés során. Megismerhetik a boccia-t, a különleges paralimpiai sportot, ahol rendkívül fontos a stratégiai gondolkodás és a kitartó figyelem.

A KórházSuli Alapítvány sátrában kreatív önismereti játékokkal készülnek a kisebbeknek és nagyobbaknak. Vakok Iskolája, a MVGYOSZ és az VGYKE sátrában a Braille-írás alapjaival ismertetik meg a résztvevőket, akik kipróbálhatjátok a Braille-írógépet. Lesz beszélő segédeszköz bemutató és közlekedés fehérbottal: lefedett szemmel, illetve szimulációs szemüvegekkel is kipróbálhatják az érdeklődők a vakoknak készült társasjátékokat és a segédeszközöket. Megismerkedhetnek a családok egy vakvezetőkutya-gazda párossal, a látássérült gazda mesélni fog arról, hogy a kutyussal együtt hogyan is közlekednek, illetve milyenek a mindennapjaik. Lesz kirakodóvásár is, ahol a látássérültek által készített kézműves termékeket lehet megvenni, hazavinni, elajándékozni.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége sátrában animátorok közreműködésével a legkisebb korosztálytól kezdve a kamaszokig játékos formában tanulhatnak jelnyelvet a gyerekek. Megmutatják játékos jelnyelvhasználatot, az állatok jeleit, a járművek jelei, és jelelő szlenggyűjtemény kamaszoknak. Megismerkedhetnek a részvevők a Lóci és Bibe jelel című gyerekeknek szóló jelnyelvi applikációval. Siket gyermekek is segítenek a jelnyelvtanulásban az 5-10 éves korosztálynak.