Érzékeny lelkiállapotot és mély kötődést jeleznek a bolygók

A Nap az érzelmes Rák jegyébe lép, emiatt most fokozottan oda kell figyelnünk az otthonunk békéjére és erős lesz az intuíciónk, a Neptunusz hátrálása azonban okozhat zavarokat - írja az Astronet.

Hétfőn a Merkúr szextilt alkot a Jupiterrel, így kiválóan fog működni a mentális ítélőképességünk. A terveink jól átgondoltak, és az apró részletekre is képesek vagyunk összpontosítani. Ma minden mentális akadályt legyőzhetünk ha pozitívan gondolkodunk és sok új lehetőséget is megláthatunk, ami ezelőtt elkerülte a figyelmünket.

Kedden a Nap belép a Rák jegyébe. Figyelmünk a családunkra irányul. Szeretteinkkel való kapcsolat ápolása kerül a középpontunkba, valamint új kisállatot is köszönthetünk köreinkben. Az érzelmeink most nagyon mélyre hatnak és fogékonyabbak lehetünk a Hold hullámvölgyeire. A szexualitás most nagyon fontos lehet, mert ezáltal jobban megismerhetjük saját ösztöneinket.

Szerdán a Hold együttállást alkot a Marssal. Érezni fogjuk a túlcsorduló energiát magunkban. Óvakodjunk azonban a hirtelen döntésektől és a másokkal való nyers, kemény kommunikációtól. Nem lesz bátorságból sem hiány, de figyeljünk oda arra, hogy racionálisak maradjunk.

Csütörtökön a Vénusz az Ikrek jegyébe lép. Nagy kíváncsiság hajt majd minket, ami a társasági életet és a flörtöt is fellendíti. Élénkek és szórakozottak leszünk, de érzelmi szinten távolságtartóak maradunk.

Pénteken a Hold a Bika jegyében halad. A Hold rávilágít majd arra, hogy mit tartunk fontosnak és hogyan gondolkozunk az időnk felhasználásáról. Gondoljuk át mit tartunk fontosnak és figyeljük meg mi minden tanulhatunk meg önmagunkról.

Szombaton a Neptunusz megkezdi a hátráló mozgását. A Neptunusz megmutatja nekünk a rideg valóságot, ezért időnként bizonytalannak érezhetjük majd magunkat. Nagyobb valószínűséggel fogunk odafigyelni a belső hangunkra és fejlődhetnek pszichés képességeink.

Vasárnap a Hold konjukciót alkot a Vénusszal. Ha meg akarjuk beszélni az érzéseinket valakivel, ez a legmegfelelőbb alkalom erre. Szeretteinkre és barátainkra fogunk fókuszálni és meg tudjuk osztani tapasztalatainkat a számunka közeli emberekkel.