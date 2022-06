Elképesztő dolgot állít egy szellemvadász

Elképesztő történettel távozottak egy angliai elhagyatott kocsmából azok az élénk fantáziájú kísértetvadászok, akik minden bátorságukat összeszedve beléptek a romos állapotban lévő, elhagyott épületbe. Rachel Parsons, a Retford Ghost Hunterst szellemvadász-oldal vezetője, az állítja, hogy találkozott a világ legszexisebb szellemével, aki még ki is kezdett vele. A szellemvadász, ahogy mindig most is élőben közvetítette a túrát rajongóinak a Facebook-oldalán, a videón pedig látható, hogy Rachel többször egy pontra fókuszál.

Elmentünk egy nagyon-nagyon régi kocsmába, ahol megéreztem a szellem jelenlétét, aki őszintén szólva nagyon lenyűgöző volt. Ekkor elővettük a szellemtáblát, hogy elmondhassa amit szeretne - emlékezett vissza Rachel.

Az idézés közben végig nekem üzent, és kacérkodott. Nevetni fogsz, de tudod mit mondott nekem? Szia csaj! - mesélte a szellemvadász.