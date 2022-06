Elf Bar: Veszélyben a fiatalok

Új káros őrület a tinik körében. Az ELF Bar eladása, és használata is illegális Magyarországon. Ennek ellenére egyre jobban terjed a használata a fiatalok, és már 14-15 éves kamaszok között is. Az ismeretlen anyagokat tartalmazó készülék az orvosok szerint nagyon veszélyes az egészségre, ezért a hatóságok folyamatosan razziákat tartanak. A Radar stábja is nagyon könnyen megtalálta azokat, akik árulják a fiatalokra rendkívül veszélyes készüléket.

RADAR, a riportmagazin. Minden hétköznap 17 óra 30 perctől a Hír TV-n.