Brutális drágulás: Így változik a parkolás Budapesten

Az átgondolatlan intézkedésekből adódó óriási dugók mellett a baloldali vezetésű főváros szeptembertől a parkolási díjak általános emelésével is nehezíti majd az autósok életét. A legdrágább helyeken 600 forint lesz egy óra várakozás, s ott este 10 óráig lesz fizetős a parkolás. Mindeközben Karácsonyék jelentősen csökkentik az ingyenes parkolás lehetőségét.

A baloldali vezetésű főváros tovább növelheti a Budapesten jelenleg is tapasztalható közlekedési káoszt, a parkolási rendszer áremelést is magában foglaló átszervezésével. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a jövő heti Fővárosi Közgyűlés előtt tartott tájékoztatóján közölte, hogy szeptembertől 4 zónára osztják Budapestet, és mindegyikben emelkednek a parkolási tarifák. Ezzel párhuzamosan tovább szorul vissza az ingyenes parkolás lehetősége is, mivel tíz százalékkal terjesztik ki a a fizetős zónákba tartozó fővárosi területeket.

Az A zónában lesz a legnagyobb arányú – közel 15 százalékos – a drágulás: ott 600 forintba kerül majd egyórányi várakozás a mostani 525 forint helyett. A legdrágább területeken ráadásul egészen este 10 óráig teszik fizetőssé a parkolást. A legolcsóbb kategóriát kivéve a várakozási idő egységesen maximum 3 óra lesz. A parkolási díjak zöme a – baloldali vezetésű – kerületek kasszájába vándorol.

Zűrzavart vetít előre az őszi-téli időkre a fővárosi szmogrendelet tervezett módosítása is, hiszen szmogriadó esetén az Euro 3-as besorolású járművek sem közlekedhetnének majd, ami a korábbi korlátozásokkal együtt a fővárosban üzemben tartott autók felét teszi ki.

A KARÁCSONY GERGELY VEZETTE FŐVÁROS JELENLEG IS SÚLYOS FENNAKADÁSOKAT OKOZ BUDAPEST KÖZLEKEDÉSÉBEN A ROSSZUL SZERVEZETT, ÁTGONDOLATLAN INTÉZKEDÉSEIVEL.

Mit beszámoltunk róla, gigadugók alakultak ki a budai alsó rakpart még járható részén, miután megkezdődött a Döbrentei tér és a Halász utca közötti szakasz augusztusig tartó lezárása. A környéken a minap több helyen nem működtek a közlekedési lámpák, a hidakon átjutni pedig tömegközlekedéssel is a szokásos idő kétszerese volt, s talán csak a villamossal utazók, a kerékpárosok és a sorok között szabálytalanul szlalomozó motorosok voltak előnyben.

A PESTI OLDALON SEM JOBB A HELYZET, AHOL A 2-ES VILLAMOS MIATT SZÁMOS HELYEN NEM LEHET FELHAJTANI A RAKPARTRA. EMIATT HÉTFŐN REGGEL IS HATALMAS DUGÓK ALAKULTAK KI A PESTI ALSÓ RAKPART KÖRNYÉKÉN.

Az autósoknak az is komoly bosszankodást okozhat a jövőben, hogy Karácsonyék csatlakoztak a Városok Energiatakarékossági Sprintje nevű, brüsszeli kezdeményezésű energiatakarékossági programhoz, amelynek több pontja is a négy keréken közlekedők ellen irányul. A főváros hozzáállását tükrözik a főpolgármesternek az autósokra tett olyan pökhendi és lekezelő megjegyzései is, mint ha valakinek baja van a dugókkal, akkor szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog.

AZ AUTÓELLENES SZEMLÉLET TÖBB BALOLDALI VEZETÉSŰ KERÜLETRE IS JELLEMZŐ, S AZ EBBŐL FAKADÓ INTÉZKEDÉSEK A VII. KERÜLETBEN VEZETTEK A LEGKAOTIKUSABB HELYZETHEZ.

A Niedermüller Péter DK-s polgármester által bevezetett átláthatatlan forgalmi hurokrendszer teljesen ellehetetlenítette az autósközlekedést Erzsébetváros belső részeiben, s néhol a pár száz méterre lévő úti cél eléréséhez is kilométeres kerülőket kell tenni.

Bár letagadták, de továbbra is tervben van a budapesti dugódíj bevezetése, ami ráadásul éppen azokat érintené komolyabban, akik nem a legmodernebb, drága autókkal járnak - írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Évek óta tervben van a dugódíj, mint forgalomcsillapítási eszköz bevezetése Budapesten, számos tanulmány és dokumentum készült a dugódíj bevezetésének vizsgálatáról. A legtöbben azonban úgy gondolják, a dugódíj bevezetése egyértelműen az autósokat bünteti,

ÉS FŐLEG A VIDÉKRŐL ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓBÓL INGÁZÓKAT SÚJTANÁ.

Az elmúlt héten teljesen összeomlott a magyar főváros közlekedése, állandósultak és egész nap kitartanak az óriási dugók. A V4NA brüsszeli informátora szerint

SZÁNDÉKOSAN IDŐZÍTETTÉK ÚGY A LEZÁRÁSOKAT A VÁROSBAN, HOGY HATALMAS DUGÓK LEGYENEK. ÍGY KÉSZÍTIK ELŐ A DUGÓDÍJ BEVEZETÉSÉT.

Információik szerint álcivilek már szervezik a kampányt, amelynek keretében a dugódíj bevezetését fogják követelni Karácsony Gergelytől, Budapest baloldali főpolgármesterétől. A terv szerint a főpolgármester így arra hivatkozva tudja majd bevezetni a dugódíjat, hogy azt a budapestiek kérték tőle, jegyezte meg a V4NA forrása, aki egyébként kapcsolatban van Jávor Benedekkel, Budapest Főváros Brüsszeli Képviseletének vezetőjével.

Az üggyel kapcsolatban levélben fordultak Jávor Benedekhez és a főpolgármesterhez. Szerették volna megtudni, hogy milyen mértékű dugódíjat terveznek bevezetni, és hogy az mikortól lépne életbe.

Válaszukban provokációnak nevezték, hogy kérdeztek tőlük és letagadták, hogy dugódíj bevezetésére készülnének.

Mint írták: "Az ügyben a forrása hamis, vagy téved, vagy provokál. Így az ebből fakadó kérdésnek álcázott állításai is hamisak, tévesek, céljukat tekintve pedig provokációnak minősülnek, amelyek ennél több reakcióra nem méltóak. Az azonban talán elvárható lenne, hogy cikket tájékozódás után és nem előtte ír a témában."

Ezt azonban több, a Városháza által elfogadott dokumentum is cáfolja, melyek bárki számára elérhetőek a Fővárosi Önkormányzat honlapján.

Ezek közül az egyik legfontosabb a 2021 márciusában elfogadott „Budapesti Klímastratégia és Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv". Ekkor Karácsony Gergely a rendkívüli jogrendben egyedül gyakorolta a közgyűlés jogait, így lényegében ő egyedül fogadta el a klímastratégiát, ami így ír a dugódíj bevezetéséről:

"A város egyes részein a személygépjárművek behajtása a forgalom csökkentése és a környezet szennyezésének mérséklése szempontjából feltételekhez köthető. (...) A város közlekedéspolitikai céljainak eléréséhez jelentős eszköz lehet

A KIBOCSÁTÁS-ARÁNYOS BEHAJTÁSI DÍJ BEVEZETÉSE IS,

amennyiben az megfelelő jogi, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális előkészítés eredményeként valósul meg. (...) A BMT [Budapesti Mobilitási Terv] a személyforgalmi behajtási díj bevezetését a 2021-2025 közötti időszakra prognosztizálja. A Hungária gyűrű és a budai 'Nagykörút' által határolt területre való behajtásért 7 és 19 óra között díjat kell fizetni. A behajtási díj bevezetésével együttesen át kell gondolni mind a parkolási-, mind a hozzá tartozó kedvezmény-rendszert is. Az 'Alacsony káros anyag kibocsátású övezetek (LEZ) bevezetése' projekttel összhangban történő megvalósítás esetén a behajtási díj nagyságát részben az autók károsanyag-kibocsátásának mértéke is befolyásolhatja."

Karácsonyék klímastratégiája tehát behajtási díjról, nem dugódíjról beszél, de a lényege ugyanaz. Ráadásul a kibocsátás-arányos díj azt jelentené, hogy

AZOK, AKIK NEM A LEGMODERNEBB, ALACSONY EMISSZIÓJÚ AUTÓKKAL JÁRNAK – MERT PÉLDÁUL NINCS PÉNZÜK ILYET VENNI –, TÖBBET KELLENE, HOGY FIZESSENEK.

Sőt, a dugódíj, vagy ahogy Karácsonyék nevezik, a "behajtási díj" ebben a formában nemcsak azokat sarcolná, akik vidékről vagy az agglomerációból ingáznak be a városba dolgozni, de azokat is, akik csak egyszerűen szeretnének eljutni például színházba.

A dugódíjjal kapcsolatban a kormány részéről Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár januárban beszélt az ATV-ben.

Mint mondta, a dugódíj egy rossz eszköz. A kérdés, hogy mi a cél. Abban szerintem mindenki egyetért, hogy a cél az, hogy legyen jobb Budapesten a közlekedés, de ez ne járjon az autósok megbüntetésével.

Idén januárban a koronavírus-járvány miatt különleges jogrend volt életben, ezért Fürjes Balázs arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, aki akkor a közgyűlés jogait egy személyben gyakorolta, húzza ki a dugódíj tervét a BMT-ből. Ez azonban nem történt meg, sőt, a két hónappal később elfogadott klímastratégiában is szerepel, igaz, más néven. Ahogy azt a múlt hétvégén a V4NA megírta, Karácsonyék nem fogják felvállalni a kezdeményező szerepet, hiszen van politikai kockázata. Azt is megírták, hogy

ERRE ÁLCIVIL SZERVEZETEKET DOBNAK MAJD, HOGY ŐK INDÍTSÁK EL A TÁRSADALMI VITÁT.

Érdekesség, hogy miután nyilvánvalóvá vált, hogy az átgondolatlan lezárások miatt állandósulnak a dugók Budapesten, a Levegő Munkacsoport nevű civil szervezet újra elővette évek óta szorgalmazott ötletét a dugódíj bevezetéséről, és egy hosszú cikkben álltak elő javaslatukkal.