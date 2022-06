„Apa (is) csak egy van!“ címmel felhívást és nyereményjátékot indítottak a kisgyerekes családok számára

A Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (Ficsak) megalakulása óta a családi élet szépségeire kívánja felhívni a figyelmet eseményeivel, kezdeményezéseivel, aktivitásaival.

Az apák napját először 1910-ben, az Amerikai Egyesült Államokban ünnepelték: a kezdeményezéssel Sonora Smart Dodd saját édesapja, a hat gyermekét egyedül felnevelő William Jackson Smart iránti tiszteletét szerette volna kifejezni. Magyarországon minden június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját.

Ez a nap idén június 19-ére esik.

A Ficsak arra kéri a gyermekeket, hogy ezen a különleges napon öleljék meg édesapjukat, köszönjék meg nekik a sok szeretetet, törődést és a biztonságot, amit biztosítanak az édesapák -sokszor láthatatlanul- a teljes családnak. A Ficsak üdvözli, hogy a kormányzat igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az édesapák anyagilag is minél nagyobb megbecsülést kapjanak, és ezáltal minél több gyermek szülessen Magyarországon, hiszen Magyarországon – mégha nem is annyira elterjedt – de az édesapáknak is lehetőségük van igénybe venni a gyedet, a gyest, valamint a családi adókedvezményt.

Ficsak anyák napi kampányában összegyűjtötte az anyaság legszebb pillanatait. Természetesen az apák és gyermekeik életében is megvannak azok a csodálatos pillanatok, melyek egy életen át elkísérik az Apát és gyermekét. Az édesapák „jelenléte“ nagyon fontos egy család számára. Így alakulhat ki, hogy apa és gyermeke oda tudnak figyelni egymásra, hogy az apa példaképpé tud válni gyermeke számára. Amennyiben egyszerre tudja nyújtani a közelség és a megnyugtató távolság tartás élményét, jó kapcsolati mintákat ad a későbbiekre.

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) 2022-ben is megrendezi, az immár hagyománynak számító apák napi ünnepségét. Az apák napi rendezvényen a szervezők az édesapák megbecsülésére, valamint a minőségi együtt töltött idő fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet.

APÁK napi játék: Apa (is) csak egy van!

A játékfelhívásra, amelyet a Fiatal Családosok Klubjának Facebook-oldalán találunk, édesapákkal kapcsolatos, pozitív hangulatú és üzenetű képeket várnak, melyen az édesapák láthatók gyermekükkel, gyermekeikkel. Valamint a kép mellé kérik, hogy írják oda, mi az a 3 program, melyet a leginkább szeretnek együtt csinálni. Labdázni? Fogócskázni? Esetleg strandolni vagy kirándulni?

Az értékes fődíj (családi belépő egy szabadon választható magyarországi bob pályára) mellett a FICSAK kisorsol 10 db ajándékcsomagot, valamint 10 szerencsés nyertest, akiket az apák napi rendezvényen június 18-án meghívnak egy családi ünnepségre a Ficsak Családi Központ kertjébe. Az ünnepségen sportos programok, játékos feladatok és Németh Gábor bűvész szórakoztatja majd a gyerekeket. És ha már nyár, akkor a fagylaltozás sem maradhat el a program végén!

A játék itt érhető el:

https://www.facebook.com/ficsak/photos/a.673321749477354/2435379596604885/