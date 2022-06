A hős Norbika: Tudom, hogy végül mégsem sikerült megmentenem a nagymamám életét

Még a felnőttek is példát vehetnének Nagy Norbertről, arról a mindössze 8 éves kisfiúról, aki korát meghazudtoló lélekjelenléttel mentette meg nagymamája életét. Norbi nagyijával ország-várost játszott dégi házukban, mikor a 65 éves asszony eszméletlenül zuhant hátra a székével. A nagymama és unkája csak ketten voltak otthon, Norbi apukája ugyanis Franciaországban dolgozik, édesanyja, Erzsébet pedig a munkahelyén volt. Az alsós srác azonban a pánik helyet rögvest cselekedett.

A kisfiú a mentős telefonos utasításai alapján kezdte meg az életmentést





Azonnal hívta a 112-t

- Megpróbálta szólítgatni a nagymamáját, amikor nem válaszolt, azonnal hívta a mama telefonján a 112-t. Ők mondták el, hogy mit tegyen – mesélte a Borsnak Norbi anyukája, Erzsébet. Norbi pontosan követett minden utasítást, még mellkaskompresszióval újraéleszteni is próbálta nagymamáját, mikor nem sikerült, szó nélkül tovább rohant segítségért a szomszédba, közben anyukáját is felhívta.

Nagyon büszkék rá a szülei

- Egy idős néni volt ott, aki átment segíteni, megpróbálták a mamát székestől felállítani, de nem tudták. Ekkor Norbi a nagyija mellett maradt, míg a szomszéd asszony kirohant segítségért, és az első megállított autóst vitte be, hogy segítsen. Nagyon-nagyon büszke vagyok a kisfiamra – tette hozzá Erzsébet könnyes szemmel. A kiérkező mentősök órákon át harcoltak az asszony életéért, aki végül szállítható állapotba került, és mentőhelikopterrel kórházba vitték. Az asszony állapota válságos, ez már a harmadik szívrohama volt, azonban szerda reggelre agyhalott állapotba került, két, külföldön élő gyermeke már útnak indult, hogy búcsút vegyen tőle.

Mamája magyarázta el Norbinak, mit tegyen, ha valaki rosszul lesz a családban



Végig ott volt mellette

Norbi végig a nagymamája mellett volt:

- Végig meg voltunk ijedve, de a nagymamám volt a legfontosabb. Végig ott voltam mellette. Szeretném azt hinni, hogy tudta, hogy ott vagyok, és ez segített neki – vette át anyukájától a szót az ország hőse, Norbi. Mint mondta, nagyon szereti nagymamáját, akivel a délelőttöket töltötte

Tudom, hogy megmentettem az életét, de mégsem sikerült megmentenem – mondta szomorúan a kis hős. Erzsébet elárulta, hogy azután magyarázta el fiának a segítséghívás fontosságát, miután a mentősök tavaly közzé tették a talpraesett, 5 éves gyermeket, aki anyukájának hívott mentőt:

- Akkor átfutott a fejemen, hogy itt vagyunk ketten, bármikor, bármi történhet nálunk is, így fontosnak tartottam, hogy Norbi is megismerje, hogyan hívhat segítséget. Többször is meghallgattuk együtt azt a felvételt, és elmagyaráztam, mit tegyen, ha ilyen helyzetbe került – mondta Erzsébet.