A budapesti házomlás túlélője: „Akkora volt a robaj, hogy még a föld is beleremegett”

– Az autómat lezúzta az omlás – idézte fel a történteket a Borsnak a láthatóan feldúlt állapotban lévő Evelin, aki a leomlott ház szomszédságában dolgozik fodrászként.

Miután leparkoltam, utána húsz perccel, egy hatalmas csattanásra rohantam ki. Akkora volt a robaj, hogy még a föld is beleremegett, olyan volt, mint egy katasztrófa filmben. Még a sarokig el tudtam szaladni, de onnan tovább már nem, mert a majdnem ember magasságú por miatt már semmit nem lehetett látni – emlékezett vissza a szörnyű élményre Evelin, aki azt is elárulta, hogy két sérültet is látott a történtek után.

Fotó: Sandor Bankuti - Evelin a telefonján mutatja, hogy mennyi maradt szeretett autójából

- Egy szőke hajú nőt és egy idős nénit is láttam, akik megsérültek. Őket azonnal elvitték a mentők. Utána kutyával kerestek további sérülteket, hátha valaki a romok és a törmelék alákerült, ha jól láttam négy embert szállítottak el – osztotta meg lapunkkal a szemtanú, aki kifejtette, hogy gépjárműve költségei miatt is aggódik.

Hogy az autómat ki fogja kifizetni, azt nem tudom. Legalább nyolc autó állt egymás mögött, azokat már kiszabadították a romok alól, talán azért, hogy nem ült-e benne valaki, de ott van még egy felismerhetetlenségig kilapított furgon – mondta Evelin.