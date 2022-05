Véres dráma Aszódon: egy éve már súlyosan megfenyegette családját a gyilkos apa

Napok óta egyre több kérdés merül fel az aszódi tragédiával kapcsolatban. L. Tamás a nála láthatáson levő, és éppen alvó két lányával végzett kegyetlen módon. Júliát és Tímeát álmukban verte fejbe baltával, majd rájuk zárta a lakást, és autóba ült. A férfi egészen Adácsig hajtott, ahol a járműből kiszállva az érkező vonat alá vetette magát. A szerelvény levágta az egyik lábát, de a férfi életben maradt.



Rendőrség: szabályos volt az intézkedés

Az anya, Zsuzsanna nem sokkal később bejelentette 14 és 16 éves lányai eltűnését, hiszen nem értek haza időben lakásukba, Vámosgyörkre. A rendőrök ezek után bekopogtattak az apa aszódi lakásának ajtaján, majd miután nem érkezett válasz, távoztak.

A Bors megkérdezte az Országos Rendőrfőkapitányságot, miért hagyták ezt a hét elején annyiban.

- Az elsődleges intézkedések a bejelentést követően megtörténtek. Az akkor ismert adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a lakásba történő erőszakos bejutást. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a sértettek ekkor már nem voltak életben. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság a több megyét érintő körözési tevékenységet szakirányítás keretében vizsgálja. A jelenlegi ismereteink szerint az elsődleges intézkedések megfeleltek a szabályoknak – írta az ORFK sajtóosztálya.

Bekamerázták a házukat

Néhány nap elteltével a szomszédokat zavarni kezdte a lakásból áradó bűz, ezért rendőri intézkedést kértek. Ahogy a Bors beszámolt róla: az egyenruhások a tűzoltók segítségével ekkor hatoltak be az ingatlanba, majd megtalálták a lányok holttestét.

A Bors megbízható forrásból megtudta: az apa egy éve már súlyosan megfenyegette a családját.

Szerettük volna megtudakolni, hogy az érintett szervezetek - amennyiben értesültek a fenyegetésről -, milyen intézkedéseket tettek. Héri Andreától, a gyöngyösi Család és Gyermekvédelmi Központ intézményegység-vezetőjétől megkérdeztük, tettek-e javaslatot a gyerekek védelembe vételére, illetve az apai kapcsolattartás korlátozására a gyámhatóság felé? Választ egyelőre nem kaptunk, Héri Andrea a türelmünket kérte.

Úgy tudjuk, az apa egyébként a kisebbik lányához jobban ragaszkodott, a nagyobbik pedig csak azért kísérte el rendszeresen a húgát, hogy vigyázzon rá. A lányok és az édesanyjuk is tartott férfitől, vámosgyörki házukat is ezért kamerázták be.

Szintén lapunk információi szerint védelembe vételi eljárás indítását is kezdeményezte az illetékes hatóság. Mindez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a családsegítők jobban odafigyelnek a családra: az eljárás részét képezi az is, hogy a szülőkkel elkészíttethetnek egy nevelési tervet és rendszeres látogatást is tehetnek az elvált szülőknél.

Romlott az állapota

A továbbra is kórházban kezelt gyerekgyilkos apa állapota a hétvégén romlott. Nisóczi József Levente, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője lapunknak elmondta: mivel a férfit egyelőre nem tudták kihallgatni, nem kezdeményezhették a letartóztatását sem.

- A szökés, az elrejtőzés, illetve a tanúk befolyásolásának veszélye nem áll fenn, így egyelőre nincs szükség a kényszerintézkedésre – magyarázta.

A Bors megtalálta L. Tamás egyik közvetlen családtagját is, de Tibor nem kívánt nyilatkozni.



Mi tehet a megfélemlített anya?

Juhász Zoltán családjogi ügyvéd a Borsnak elmondta: ha egy elvált vagy válófélben lévő anyát a gyermekek apja megfenyeget, több fórumon is segítséget kérhet. Feljelentést tehet a rendőrségen, illetve a problémát jelezheti a gyámhatóságnál.

- Kellő kivizsgálás után a gyámhatóság elrendelheti a gyerekek védelembe vételét. A konkrét üggyel kapcsolatban kevés információ áll rendelkezésre, de egyelőre azt sem lehet teljesen kizárni, hogy a hatóságok részéről mulasztás történt - fejezte be a jogász.