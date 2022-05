Nyit a kreatív hangtér a Magyar Zene Házában: Így lehetsz te is karmester

Kortól és zenei előképzettségtől függetlenül a hangok végtelenül gazdag világát fedezhetik fel a látogatók a Magyar Zene Háza új kiállítóterében. A szerdán nyíló Kreatív Hangtér nyolc installációja segítségével bárki belekóstolhat a zenekészítés világába, nem kell hozzá képzettség, de még zenei hallás sem.

"Rendkívül érdekes, komlex élményt ad a ritmushajtány, a gépen négyszólamú ritmuskompoziciókat lehet létre hozni, amelyek egy animáción vizuálisan is megjelennek.

Rögtön mellette van a hanggolyópálya, ami kis falapocskákból áll és mindig, amikor a golyó legurul, olyasmi hangot ad, mint a harangjáték.

Batta András a nyolc kreatív installációról beszélt

A fémlapokon hangmagasságokat is be lehet állítani és össze lehet állítani egy dallamot. Le lehet játszani a Harry Pottert vagy a Csillagok, csillagok , szépen ragyogjatok dallamát is"- mondta el a Ripostnak Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója .

A hanghoz képeket társít a szerkezet

A szakember végigvezette a Ripost stábját a kiállítótéren.

A szabad játékot lehetővé tevő térben bárki kipróbálhatja magát az Orchestrion virtuóz robotzenekar karmestereként vagy rögzítheti első hangfelvételét a Kreatív Hangstúdióban, létrehozhat négyszólamú ritmuskompozíciókat a Ritmushajtányon, vagy megcsodálhatja, ahogy egy százéves elektrofon hangszer, a Chladni-Theremin hangjai szebbnél szebb geometriai mintázatokat rajzolnak.

Ha kész a mű, elküldhetjük magunknak az elkészített dallamot e-mailben

Akár felnőttek számára is izgalmas játszótér a Kreatív Stúdió, ahol vetített oktatóvideókon keresztül bárki megtanulhat egyszerű akkordokat, dallamokat, ritmusokat gitáron, basszusgitáron, szintetizátoron, dobon, de kipróbálhatja magát énekesként is. A gyakorlást követően a rögtönzött együttes elkészítheti első közös hangfelvételét is a stúdióban.

Kézmozdulatokkal vezényelhetjük a robotzenekart, mint az igazi karmesterek

„A Magyar Zene Háza lenyűgöző épülete, melyben a zenei programok széleskörű kínálata mellett az egész világon egyedülálló komplexitású, interaktív kiállítás vezeti be a látogatókat a zene világába, most egy újabb különleges élményhelyszínnel gazdagodott. A mintegy négy hónapja megnyílt Magyar Zene Háza egyedisége és minősége már ez alatt a rövid idő alatt is rendkívüli elismerést vívott ki szakmai körökben és a közönség soraiban egyaránt.

A Liget Budapest projekt egyre növekvő hazai és nemzetközi sikerét a Magyar Zene Háza fogadtatása is jól példázza” – emelte ki a megnyitón Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

„A Kreatív Hangtér koncepciójának véglegesítésekor sok inspirációt merítettünk Ligeti György munkásságából. Ligeti sokat gondolkozott azon, hogy miként lehetne az orgona hangját vezérelhetően megszólaltatni, és más hangszerekkel együtt zenekarként bemutatni” – mesélte Horn Márton intézményigazgató a kreatív tervezés több éven át tartó folyamatáról. „Az Orchestrion installációban szereplő orgona nem csupán egy hangszer, hanem egy olyan egyedülálló tervezés, melyben Ligeti álma is megvalósíthatóvá válik majd” – tette hozzá.

A tervezés folyamatába avatta be a sajtó képviselőit Horn Márton

Köszöntőbeszédében Horn Márton gratulált a tér alkotóinak a munkához. Az installációk koncepcióterveit Váczi Dániel zenész, a hangszerkészítőknek szóló nemzetközi megmérettetés, az amerikai Guthman-díj idei fődíjasa készítette. Váczi a Medence-csoporttal közösen hozta létre a Kreatív Hangtérben látható egyedülálló hangszereket, hangképző installációkat.

A Liget Budapest Projekt keretében elkészült Magyar Zene Háza sikere a kezdetek óta töretlen, a január végi nyitás óta már több mint 250.000 látogatót fogadott az új zenei intézmény.

A Magyar Zene Háza célja, hogy minél több látogató számára közelebb hozza a zene világát. A Hangdimenziók – zenei utazások térben és időben című nagy sikerű állandó kiállítás mellett a most megnyíló Kreatív Hangtér egy újabb állomás a zene világa felfedezésének izgalmas útján. A történelmi ismeretek, a zenei sokszínűség megismerése után, a Ház a zenélés, a közösségi élmény varázsát kínálja a látogatóknak. A Kreatív Hangtérben zenei előképzettség nélkül bárki megtapasztalhatja hogyan jönnek létre a hangok, és miként lesz egyszerű hangok sorából zene