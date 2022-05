Nyaralás közben lopták el egy budapesti pár kisfiát?

A Budapesten élő László állítja, 1989-ben az akkori élettársával nyaralni mentek a barátaikkal Jugoszláviába. A párja várandós volt, az utolsó napon pedig elfolyt nála a magzatvíz.

Rijekába utaztunk, ahol a kórházban megszült. Nekem és az akkor 15 éves lányomnak megmutatták az inkubátorban, látszólag egészséges volt. De mire este visszamentünk, azt mondták, tüdőgyulladásban meghalt – mesélte a Blikknek a 72 éves férfi. Egy papírt aláírattak velük, amit nem is értettek, az állítólag elhunyt babát viszont nem láthatták és ki sem adták nekik, hogy eltemethessék.

Nagyon megviselt minket akkor, de utána már nem foglalkoztunk vele. Amikor néhány éve kirobbant a csecsemőeladási botrány Szerbiában, ekkor döbbentem rá, hogy mi is így járhattunk. Nagyon szeretném tudni, hogy mi az igazság, valóban él-e esetleg a fiam. Felvenném vele a kapcsolatot, és ha ő is akarja, fent is tarthatjuk – tette hozzá László.