Nekünk annyi, az biztos! – kiakadtak Brüsszelre a magyar autósok az olajembargó miatt

Tisztán látják a Metropol által megkérdezett sofőrök: az embargó az üzemanyagárak drasztikus emelését eredményezné, ami magával hozná minden szállított áru drágulását, és ez már nem csak az autósokat érintené. Emiatt örülnek a hazai benzinárstopnak, és támogatják a magyar kormány álláspontját, hogy nem szavaznák meg ezt a szankciót.

Azt is jól érzékelik, hogy az embargó nemcsak horribilis drágulást hozna, hanem benzinhiányt is eredményezne, hiszen a magyar olaj kétharmada Oroszországból érkezik, így enélkül az összeomlás szélére kerülne a magyar gazdaság. Sokan rámutattak, hogy ez korlátozásokat, szigorúan megszabott fejadagokat jelentene, ami a személy- és árufuvarozók munkáját is ellehetetlenítené. Ezért is örülnek annak, hogy Orbán Viktor határozottan kiáll a hazai érdekek mellett.

Noha Magyarország eddig minden Oroszország elleni szankciós csomagot megszavazott az Európai Unióban, olyanokra nem fog igent mondani, amelyek ellehetetlenítenék az orosz kőolaj és földgáz magyarországi szállítását – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter kedden.

Hazánk energiaellátásának biztonságát nem vagyunk hajlandók feladni – hangsúlyozta kazahsztáni látogatásán Szijjártó Péter.

Brüsszel könnyen beszél, mert az Európai Unió olajimportjának csak negyede származik Oroszországból, miközben Magyarország esetében ez az arány kétharmados, ráadásul a Kazahsztánból vett olaj is Oroszországon át folyik idáig.

A Századvég Konjunktúrakutató energiaüzletágának vezetője szerint a mi régiónkban leghamarabb két-három éves időtávban lehetne arról gondolkodni, hogy véglegesen leálljon az orosz olajimport, de ennek is több száz milliárd forintos költségei lennének. – A megoldandó műszaki feladatok roppant idő- és költségigényesek – mutatott rá Hortay Olivér, aki szerint az Európai Bizottság szankciójavaslatait a társadalom sehol nem támogatja.

A magyar kormány a múlt héten döntött úgy, hogy az élelmiszerekkel együtt újabb két hónappal, július 1-jéig meghosszabbítja a benzinárstopot. A legtöbb hazai autósnak ez fix 480 forintos literenkénti árat jelent, miközben másutt lassan már az ezer forintos, eddig elképzelhetetlen csúcsot ostromolja a benzinár. Már a leggazdagabb európai országokban is arra készítik fel a lakosságot, hogy a közelgő gazdasági válság miatt meg kell húzni a nadrágszíjat.

Annyi bizonyos, hogy az autótartás luxus lesz, és nemcsak nyugaton. Két hete Romániában alakultak ki kaotikus jelenetek a benzinkutakon, miután elterjedt a pletyka, hogy az üzemanyagok literenkénti ára 10 lej, azaz átszámítva 750 forint közelébe kúszik. A németek a töltőállomásoknak fizetett árkiegészítésben gondolkodnak, a britek pedig a valaha volt legnagyobb üzemanyagadó-csökkentésről döntöttek. Mindeközben Magyarországon a benzin és a gázolaj a maximalizált árak miatt a legolcsóbbak között van az Unióban.