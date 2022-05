Vett mostanában disznósajtot? Agyhártyagyulladást, vetélést is okozhat

Az Auchan június 1-ei lejáratú saját márkás, 100 grammos, vákuumcsomagolt, szeletelt termékét hívta vissza a Nébih. Mint írják: a disznósajt Listeria monocytogenes baktériummal lehet szennyezett, mely hűtő hőmérsékleten is képes elszaporodni, és ugyan sokaknál semmilyen megbetegedést nem okoz, de legyengült immunrendszerű emberek, várandós nők, idős emberek esetében az élelmiszer alacsonyabb szennyezettsége is súlyos megbetegedést okozhat. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki. Terhesség esetén vetélés, halvaszületés és az újszülött fertőzése is előfordulhat.

Ilyen disznósajttal volt gond. Ha a lejárata 2022. június 1., vigye vissza! Fotó: Nébih

Az érintett áru bármelyik Auchan üzletbe visszavihető, annak árát blokk nélkül is visszatérítik.