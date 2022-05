Mindjárt itt a gyereknap: Különleges programokkal várja látogatóit az Állatkert

A gyermeknapi hétvégén számos programmal, a közelmúltban született kisállattal várja látogatóit a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Május utolsó vasárnapjára, azaz a gyermeknapra és az azt megelőző szombati napra is számos látnivalóval, programmal készül a Fővárosi Állat- és Növénykert - áll az intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében.

Meg lehet csodálni például a kéthónapos manul, azaz pusztaimacska-kölyköket, a Pálmaházban látható, ugyancsak most tavasszal született aranyoroszlánmajom- és éjimajom-kölyköket, a kis muntyákszarvast, valamint az állatkerti Majorságban cseperedő kecskegidákat, bárányokat és Ellát, a kis marhát is. Vannak olyan állatok is, amelyek tavaly jöttek világra, de most is cseperedőben vannak: köztük a két perzsaleopárd-kölyök és a 13 hónapos kiselefánt a legnépszerűbb - áll a közleményben.

Szombaton és vasárnap napi 24 program, látványetetés, állatbemutató várja a gyerekeket.

Látványetetéseket tartanak például a sörényes hangyászoknál, az óriásvidráknál, a pingvineknél, a keáknál, a denevéreknél és a gorilláknál is, de lesz kertészeti bemutató, trópusi növényszemle, bonsaibemutató, elefántiskola, oroszlánfóka-tréning és merüléses cápaetetés is.

Szombaton 11 és 14 órakor a Budapesti Fesztiválzenekar művészei adnak kamarakoncertet a főbejáratnál. Vasárnap az Egy Csepp Figyelem Alapítvány jóvoltából ingyenes vércukor- és vérnyomásmérést tartanak.

Vasárnap a Varázshegyben, azon belül is az Óriások csarnokában Lego mozaiképítés várja a gyerekeket a Tekerd! Egyesület jóvoltából, vasárnap 11 órai kezdettel pedig ugyanitt Vincze Adrienn, a National Geographic hivatalos fotósa és edukátora mesél a természetfotózásról és sok más érdekességről.

Szombaton nyit az Állatkert szezonális bemutatóhelye, a Lepkekert, 24 színpompás trópusi - nagyrészt Közép- és Dél-Amerikában őshonos lepkefaj hatszáznál is több egyedével. A látogatók a lepkék között sétálgathatnak, meg lehet nézni a bábszekrényt is, amelyben a bábokból rendszeresen kelnek ki újabb és újabb lepkék úgy, hogy a kikelés teljes folyamata megfigyelhető.