Megnyitotta kapuit az ODU Store, de mi az az ODU? (x)

Organikus, Dekoratív, Egyedi

Fotó: Hype&Hyper, Kondella Misi

E szavak angol megfelelőjéből áll össze az ODU Store neve, ami egy csodás kis kuckó lett, ahova nem csak a vásárlók, de a gyerekek is örömmel lépnek be. Az üzlet kialakításakor fontos szempont volt, hogy a kismamák és a szülők letisztult, nyugalmat árasztó környezetben tölthessék el az időt. A hely tervezői a gondosan kiválasztott termékkínálat mellett a minőségi időtöltésre is nagy hangsúlyt helyeztek. Aza ODU-ban kávézó, szoptató- és játszósarok is várja az érdeklődőket, így az édesanyák gyermekeikkel közösen válogathatnak a termékek közül. Egy olyan helyet álmodtak meg, ahol szeretnék megkönnyíteni a szülők életét, prémium, fejlesztő- és fenntartható játékokal, valamint kiegészítőkkel, de csodás kozmetikumok sorával is várják őket.

Fotó: Hype&Hyper, Kondella Misi

Az ODU egy igazi menedék

„Háromgyermekes családanyaként tudom, milyen sok mindenben kell dönteni a várandóság elején, kutatni, hogy melyik gyerekülés a legbiztonságosabb, melyik termék a legegészségesebb. Mi megpróbáljuk levenni ezeket a terheket a szülők válláról, és megspórolni nekik ezt az időt és energiát az előre, gondosan kiválasztott termékekkel” – mondta Orbán Ráhel az ODU Store ügyvezetője, megálmodója.

Fotó: Kondella Misi Photography

„Ahogy azt a neve is jelzi, az ODU menedék is szeretne lenni. Azt látom, hogy mindenki beskatulyázza az édesanyákat – dolgozó anyák, otthon ülő anyák, stb. –, én azonban nem szeretem ezeket a jelzőket. Ők ugyanis sokkal inkább főállású anyukák, és mindent csinálnak, csak nem otthon ülnek. Szóval ez óriási nyomás, mi pedig egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol ilyesmitől nem kell tartani. Ide előítéletek nélkül várunk mindenkit, hogy egy olyan közösség alakulhasson ki, ahol egymásnak adnak tanácsot, átsegítik egymást ezen a csodaszép, de egyben kihívásokkal teli időszakon. Ennek a szükségességére pedig a covid csak még jobban rávilágított. Sok anyukát láttam, akik a járványidőszakban egyedül maradtak a kérdéseikkel, hiszen nem volt olyan hely, ahol találkozhattak volna olyanokkal, akik hasonló cipőben jártak.”

Hype&Hyper, Kondella Misi

Egy igazi közösségi hely, ahol egy kávé mellett jót lehet beszélgeti

Az ODU megálmodói nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az anyukák mindent megkaphassanak egyszerre, egy helyen. Emellett fontos szempont volt a fenntarthatóság, így a kínálatban számos olyan árucikk található, amelyet e szemlélet alapján alkottak, így az üzletben örökíthető, több generáción átívelő darabok találhatók meg. Az egyik legfontosabb elvük, hogy az ODU egy olyan hely legyen, ami segít abban, hogy a gyermekvállalás az örömről szóljon és kevésbé a nehézségekről. Itt akkor is szívesen látnak mindenkit, ha nem feltétlenül szeretne vásárolni, egyszerűen csak szeretne egy kicsit nézegetni, meginni egy csésze kávét és beszélgetni. A közösségi tér részeként szeretnének majd a későbbiekben tematikus eseményeket szervezni, művészekkel felolvasó esteket tartani, igazi klub életet létrehozni.

Fotó: Hype&Hyper, Kondella Misi

Webshop: www.odustore.hu

További kérdések esetén: info@odustore.hu

Cím: Hegyvidék Bevásárlóközpont, földszint, Budapest, Apor Vilmos tér 11.