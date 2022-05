Megmentettek egy cuki kutyát, amiről kiderült, hogy valójában egy vadállat

Úgy tűnt, a kis állat túl fiatalon szakadt el családjától ahhoz, hogy önállóan boldogulni tudjon. Egy forgalmas út mentén bukkant rá egy helyi család. "Ahogy kiderült, hogy egy kojotról van szó, bennünket hívtak segítségért" - idézte a The Guardian online kiadása a központot. A kis keleti préfifarkas a központ elkülönítő kórtermében lábadozik. A Rhode Island-i vadállatklinikáról hoztak neki egy "mostohatestvért", akivel hamarosan be is mutatják őket egymásnak.

Miután megkapják az oltásaikat, a központ azt tervezi, hogy együtt neveli fel a két kölyköt kültéri karámjában.

„Lehetővé tesszük, hogy megtanulják a természetes viselkedést. Nagyon igyekszünk, hogy minél természetközelibb nevelést kapjanak” - közölték a gondozók.

Noha a prérifarkaskölyköt sikerült megmenteni, a központ szerint könnyen lehetett volna rossz vége a kalandnak, a kojotok ugyanis - a mosómedvékkel, a görényekkel, a denevérekkel és a mormotákkal együtt - Massachusettsben veszettséget terjesztő fajnak, a vírus gyakori hordozójának számítanak.

"Hálásak vagyunk minden egyes embernek, aki időt szán arra, hogy a rászoruló, vadon élő állatokon segítsen, de mindig arra biztatjuk őket, hogy a beavatkozás előtt hívjanak fel szakembert" - közölte a központ.