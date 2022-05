Óriási siker volt a városligeti hőlégballon első napja

Folyt a sör, sült a hurka, kolbász, főtt a virsli, forgott a körhinta, szálltak a lufik – minden olyan alapvető szórakozási lehetőség adott volt a Városligeti Majálison, amelyek elengedhetetlen összetevői egy klasszikus május 1-jének.

Rengetegen látogattak ki a Városligetbe Fotó: Nagy Zoltan

A Bors munkatársai is kilátogattak a rendezvényre, ahol a fent említetteken kívül számos gyermekprogram és koncert is színesítette a programpalettát, ráadásul az időjárás is kegyes volt, hiszen verőfényes napsütés várta a kilátogatókat – no meg a legújabb élmény elem: a BalloonFly. A hőlégballon 150 méteres magasságig emeli magasba az embereket. Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta:

A városligeti Ballon-kilátó egy talajhoz rögzített, hélium gázzal töltött léghajó, amely gyakorlatilag egy szabadtéri liftként működik, tehát nem hagyja el le- és felszállóhelyét, a Mimóza dombot.

Madártávlatból a Vajdahunyad vára - meseszép látvány Fotó: Nagy Zoltan

A ballon mintegy 5 perc alatt éri el a 150 méteres maximális magasságát, ugyanennyi időt tölt el a levegőben, és szintén 5 percnyi idő alatt tér vissza a felszínre. Ebből a magasságból a látogatók – egyszerre max. 30 fő - tiszta idő esetén egész Budapestet és környékét megcsodálhatják madártávlatból.

Különlegessége még, hogy a formája és színvilága – a Városliget Nagyjátszótéren lévő kistestvéréhez hasonlóan – Szinyei Merse Pál Léghajó című festményét idézi.