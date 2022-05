Rémisztő dolgok derültek ki az elszaparodni látszó majomhimlőről

Mint bármely himlő, a majomhimlő nyomait is életünk végéig az arcunkon, testünkön viselhetjük, ha nem tartjuk be a szigorú kezelést – hívja fel a figyelmet dr. Tisza Tímea bőrgyógyász, aki a Borsnak azt is elárulta, mivel és hogyan érdemes gyógyítani.