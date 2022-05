Kitálalt a McDonald's dolgozója

Emily Johnson úgy döntött, hogy videóban oszt meg néhány titkot a McDonald's-cal kapcsolatban. Azt is hozzátette, hogy sok általános tévhitről is lerántja a leplet az étteremlánccal kapcsolatban. Emily két különböző étteremben is dolgozott, így olyan kérdésekre is tudja a választ, hogy van-e titkos menü. De különböző kérésekkel fordultak már hozzájuk, amit a dolgozók általában ingyen teljesítenek is.

Miért nem lehet gyakran turmixot kapni az étteremben?

A volt munkatárs azt állítja, hogy általában azért, mert a takarítási ciklusa rosszul indult és sokáig tart, vagy a személyzetnek nincsen ideje elkészíteni.

Fotó: unsplash

Mi történik a reggelivel 11 óra után?

Emily elmondása szerint sajnos a kukába kerülnek, de a dolgozók igyekeznek a legpontosabban elkészíteni azokat, amikről úgy gondolják, hogy szükség lehet rá. De ha még 11 órakor vagy utána érkeznek a vendégek, akkor gyakran megkínálják őket a megmaradt árúval.



Fotó: unsplash

Vannak furcsa összetevők az ételben?

A volt dolgozó elmondja, hogy minden zöldség, hús, krumpli és desszert fagyasztva érkezik hozzájuk és az elkészítésig úgy is tárolják. A zöldségek frissen és hűtve érkeznek, kivéve a hagyma, amit hidratálniuk kell.

Emily a videó végén leszögezte, hogy csak Nagy-Britanniára vonatkoznak ezek a válaszok, országonként változhat.